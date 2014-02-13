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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus, M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 ve 300mm 1:4 PRO lenslerini geliştirdiğini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün bilindik isimlerinden Olympus, OMD E-M1 duyurusunda geniş açı ve telefoto zoom lensler satışa sunacağını açıklamıştı. Firma son yaptığı duyuru ile sözünde durduğu kanıtladı ve M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 ile 300mm 1:4 PRO MFT sistem lens modelleri üzerinde çalışmaya başlandığını resmen müjdeledi. 2015 yılında satışa sunulması beklenen lensler, ortak olarak suya ve toza karşı dayanıklı olacaklar. Lenslerden M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 manzara ve mimari çekimleri için uygun olurken, 300mm 1:4 PRO ise daha çok yüksek yakınlaştırma gereken dallarda tercih sebebi oluşturacak. Fiyat konusunda ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Sony

Sony, E-Mount uyumlu 70-200mm F4 G OSS zoom lensinin fiyatı açıkladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dün yaptığı duyurular ile yeni geliştirdiği birçok fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunan Sony, aynı zamanda E-Mount fotoğraf makineleriyle (FF ve APS-C) uyumlu 70-200mm F4 G OSS zoom lensinin de fiyatı açıkladı. Dahili optik görüntü sabitleme teknolojisine (OSS) ve otomatik netleme motoruna sahip olan lens, A6000 için yayınlanan resmi basın bültenin de yer aldığı kadarıyla 1500$ fiyat etiketiyle mart ayında satışa sunuluyor.



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Kaya 5 yıl
şu cihazlar bu ayarlari verebiliyorsa

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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bu boyutta mekanik lenslere
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ozeba 5 yıl
Kucuk govdelerle bu buyuk lensleri kullanmak cok da mantikli degil gibi geliyor bana.
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