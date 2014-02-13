Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Şubat 2014"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





Olympus, M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 ve 300mm 1:4 PRO lenslerini geliştirdiğini duyurdu

Sektörün bilindik isimlerinden Olympus, OMD E-M1 duyurusunda geniş açı ve telefoto zoom lensler satışa sunacağını açıklamıştı. Firma son yaptığı duyuru ile sözünde durduğu kanıtladı ve M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 ile 300mm 1:4 PRO MFT sistem lens modelleri üzerinde çalışmaya başlandığını resmen müjdeledi. 2015 yılında satışa sunulması beklenen lensler, ortak olarak suya ve toza karşı dayanıklı olacaklar. Lenslerden M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:2.8 manzara ve mimari çekimleri için uygun olurken, 300mm 1:4 PRO ise daha çok yüksek yakınlaştırma gereken dallarda tercih sebebi oluşturacak. Fiyat konusunda ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.





Sony





Sony, E-Mount uyumlu 70-200mm F4 G OSS zoom lensinin fiyatı açıkladı

Dün yaptığı duyurular ile yeni geliştirdiği birçok fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunan Sony, aynı zamanda E-Mount fotoğraf makineleriyle (FF ve APS-C) uyumlu 70-200mm F4 G OSS zoom lensinin de fiyatı açıkladı. Dahili optik görüntü sabitleme teknolojisine (OSS) ve otomatik netleme motoruna sahip olan lens, A6000 için yayınlanan resmi basın bültenin de yer aldığı kadarıyla 1500$ fiyat etiketiyle mart ayında satışa sunuluyor.







