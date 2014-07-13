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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Temmuz 2014"

4 yıl
178
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

DigitalRev TV, Sony A7S incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
1 milyon aboneye ulaşmayı başaran önemli YouTube kanallarından DigitalRev TV, bu sefer Sony’nin tüm detaylarına burada değindiğimiz en yeni aynasız fotoğraf makinelerinden A7S’i inceledi. Özellikle düşük ışık şartlarında gösterdiği yüksek performansıyla beğeni toplayan makinenin video incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

Nikon

TheCameraStoreTV, Nikon D810 incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
DigitalRev TV ile benzer formda hazırladığı video incelemelerine devam eden TheCameraStoreTV, bu sefer Nikon’un D800 ve D800E yerine satışa sunduğu D810 modelini inceledi. D800 ve D800E’ye göre sunduğu daha iyi batarya ömrü, ergonomisi geliştirilen gövde yapısı, ekran ve optik vizör kalitesi, geliştirilmiş video ve fotoğraf kalitesi, video çekimlerinde sağladığı Flat ayar seçeneği, yüksek performans ve kararlılık sunan otomatik netleme sistemi, ISO performansı, daha yüksek ön bellek ömrü ve yeni perde mekanizmasıyla beğenilen makinenin incelemesini de aşağıda izleyebilirsiniz.


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