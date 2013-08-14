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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

DpReview
DpReview, su geçirmeyen altı farklı fotoğraf makinesi hakkında ayrıntılı bir makale hazırladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yaptığı incelemeler ile adından sıkça söz ettiren DpReview, bu sefer altı tane su geçirmez kompakt fotoğraf makinesini masaya yatırdı. Canon D20, Nikon AW100, Olympus T2, Panasonic TS5, Pentax WG-3 ve Sony TX30 fotoğraf makinelerini birbirlerine karşı olumlu ya da olumsuz olarak değerlendiren site, birçok örnek fotoğraf üzerinden de başarılı bir karşılaştırma ortaya koymuş durumda.
DpReview tarafından yapılan ayrıntılı su geçirmez kompakt fotoğraf makinesi konusuna buradan ulaşabilirsiniz.

SLR Magic
SLR Magic, gelen bilgilere göre yeni 35mm T0.95 lensini Eylül ayında piyasaya sunuyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf makinesi üreticileri için hazırladığı video amaçlı farklı lens modelleri ile tanınan SLR Magic firması, gelen bilgilere göre yeni 35mm T0.95 lensini Eylül ayında piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Lensin Micro Four Thirds, Sony E, Fujifilm X ve Blackmagic kamera modelleri ile uyumlu olarak kullanılabileceği ve ayrıca firmadan 17mm sabit odak uzaklığına sahip yeni bir lens modelinin de yakın bir zaman içerisinde duyurulabileceği belirtiliyor.



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onsos1100 5 yıl
şu programı haftalık yapsanız
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grafiker 5 yıl
Arkadaş o bışaçklar arkayamı katlanıyor acaba birde bokeh performansı nasıldır çok merak ettim şimdi. acaba FF lerle de uyumlu oacakmı ama galiba şuan 4/3 lere yani kompak dslr lere geliyor gibi zaten FF ler ve 4/3 ler dışında orta 1.5 / 1.6 gibi crop lu sensörlü makinalar yavaş yavaş bitecek gibi. Hadi hayırlısı.
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