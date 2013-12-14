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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Tamron

Tamron 150-600mm f/5-6.3 DI VC lens modelinin satış tarihi ve fiyatı belli oldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Tamron’un geçtiğimiz Kasım ayında duyurduğu 150-600mm f/5-6.3 DI VC ultra tele foto lens modelinin Japonya merkezli resmi satış fiyatı ortalama 1,350$ olarak açıklandı. 17 Ocak 2014 tarihinde satışına başlanacağı belirtilen lens, teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, 150-600 odak uzaklığına, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip. Lens daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan diğer çekim tarzları için uygun bir yapı ortaya koyuyor.


Fujifilm

Fujifilm’in XF 56mm f/1.2 R lensi 2014 yılında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni geliştirdiği X-Sistem fotoğraf makinelerini ve bu sistem ile uyumlu lens modellerini 2014 yılı içerisinde satışa sunmaya hazırlayan Fujifilm, gelen bilgilere göre yeni yılın ilk çeyreğinde XF 56mm f/1.2 R modelinin de karşımıza çıkartmaya hazırlanıyor. Firmanın İngiltere sitesinde “Yakında Geliyor” ibaresiyle görünen lens, odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte için yeni bir alternatif oluşturuyor.



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dreamblue35 5 yıl
artık samsung' un da lens ailesine yenilerini eklemesi gerekiyor, rakip firmalar aldı başını gitti
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madmax50 5 yıl dreamblue35
dreamblue35

artık samsung' un da lens ailesine yenilerini eklemesi gerekiyor, rakip firmalar aldı başını gitti

Samsung yine yeni bir sistem geliştirip eski lensleri bir kenara bırakırsa şaşırmam.
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sahmat_78 5 yıl
600mm ye göre iyi fiyat sigma 150-500 karşılığı olacak galiba.
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First_Person 5 yıl
56 mm f1.2 çok cazip. Bütün ekipmanı satmak zor gelmese XE2+14-35-56 mm şeklinde bir set çok cazip geliyor.
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