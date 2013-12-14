Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Tamron





Tamron 150-600mm f/5-6.3 DI VC lens modelinin satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Tamron’un geçtiğimiz Kasım ayında duyurduğu 150-600mm f/5-6.3 DI VC ultra tele foto lens modelinin Japonya merkezli resmi satış fiyatı ortalama 1,350$ olarak açıklandı. 17 Ocak 2014 tarihinde satışına başlanacağı belirtilen lens, teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, 150-600 odak uzaklığına, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip. Lens daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan diğer çekim tarzları için uygun bir yapı ortaya koyuyor.









Fujifilm





Fujifilm’in XF 56mm f/1.2 R lensi 2014 yılında geliyor

Yeni geliştirdiği X-Sistem fotoğraf makinelerini ve bu sistem ile uyumlu lens modellerini 2014 yılı içerisinde satışa sunmaya hazırlayan Fujifilm, gelen bilgilere göre yeni yılın ilk çeyreğinde XF 56mm f/1.2 R modelinin de karşımıza çıkartmaya hazırlanıyor. Firmanın İngiltere sitesinde “Yakında Geliyor” ibaresiyle görünen lens, odak uzaklığı ve diyafram değeriyle porte için yeni bir alternatif oluşturuyor.







