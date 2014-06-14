Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Haziran 2014"

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Sony

Sony’nin kavisli CMOS sensörünün ilk görseli ortaya çıktı

Fotoğraf sektörünün yenilikçi firmalarından Sony’nin daha önce hep patent çizimlerinde gördüğümüz kavisli sensörü ilk defa gerçek olarak görüntülendi. FF (Tam Kare / 43mm) ve akıllı telefonlar ile tabletler (11mm) için olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırladığı belirtilen bu yeni sensör, SonyAlpaRumors’un haberine göre ise ilk olarak 35mm F/1.8 Zeiss lensli yeni RX2 içerisinde karşımıza çıkacak. Kavisli olması nedeniyle standart CMOS sensörlere oranla merkezde 1.4 kat, köşelerde ise 2 kat daha yüksek hassaslık sunabilen sensör, yapısı itibariyle de eskiye oranla daha kompakt lenslerin üretilmesinin önünü açıyor. Sony’nin bu kavisli sensörün seri üretimi için özel bir üretim tekniği geliştirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.