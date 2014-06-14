Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony’nin kavisli CMOS sensörünün ilk görseli ortaya çıktı
Fotoğraf sektörünün yenilikçi firmalarından Sony’nin daha önce hep patent çizimlerinde gördüğümüz kavisli sensörü ilk defa gerçek olarak görüntülendi. FF (Tam Kare / 43mm) ve akıllı telefonlar ile tabletler (11mm) için olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırladığı belirtilen bu yeni sensör, SonyAlpaRumors’un haberine göre ise ilk olarak 35mm F/1.8 Zeiss lensli yeni RX2 içerisinde karşımıza çıkacak. Kavisli olması nedeniyle standart CMOS sensörlere oranla merkezde 1.4 kat, köşelerde ise 2 kat daha yüksek hassaslık sunabilen sensör, yapısı itibariyle de eskiye oranla daha kompakt lenslerin üretilmesinin önünü açıyor. Sony’nin bu kavisli sensörün seri üretimi için özel bir üretim tekniği geliştirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. (MR) / (SAR)
Adobe
Adobe, yeni Photoshop CC’de karşımıza çıkacak “Focus Masks” özelliğini tanıtan kısa bir video yayınladı
Tasarım ve özellikle fotoğraf dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcısı Adobe, tahmini olarak 18 Haziran tarihinde tanıtacağı yeni Photoshop CC’ye koyduğu Focus Masks özelliğini tanıtan kısa bir video yayınladı. Çekilen fotoğraflardan belirli objelerin çıkartılması için geliştirilen Focus Masks, temel olarak odakta olan ve olmayan pikseller arasında otomatik algılama yaparak hızlı seçim yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü yazılıma seçim yapma açısından yeni bir seçenek getiren Focus Masks özelliği hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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Aydınlanma şiddeti gelen ışının normalle yaptığı açının cosinüsünün küpüyle orantılı. O yüzden düzlemsel sensörlerde kenarlarda parlaklık azalması olur. Sensör eliptik olursa ve elipsin odağıyla merceğin odağı çakışırsa tüm sensörün üstüne ışınlar dik olarak düşer bu da maksimum aydınlanma demektir.