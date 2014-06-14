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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’nin kavisli CMOS sensörünün ilk görseli ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün yenilikçi firmalarından Sony’nin daha önce hep patent çizimlerinde gördüğümüz kavisli sensörü ilk defa gerçek olarak görüntülendi. FF (Tam Kare / 43mm) ve akıllı telefonlar ile tabletler (11mm) için olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırladığı belirtilen bu yeni sensör, SonyAlpaRumors’un haberine göre ise ilk olarak 35mm F/1.8 Zeiss lensli yeni RX2 içerisinde karşımıza çıkacak. Kavisli olması nedeniyle standart CMOS sensörlere oranla merkezde 1.4 kat, köşelerde ise 2 kat daha yüksek hassaslık sunabilen sensör, yapısı itibariyle de eskiye oranla daha kompakt lenslerin üretilmesinin önünü açıyor. Sony’nin bu kavisli sensörün seri üretimi için özel bir üretim tekniği geliştirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. (MR) / (SAR)


Adobe

Adobe, yeni Photoshop CC’de karşımıza çıkacak “Focus Masks” özelliğini tanıtan kısa bir video yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Tasarım ve özellikle fotoğraf dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcısı Adobe, tahmini olarak 18 Haziran tarihinde tanıtacağı yeni Photoshop CC’ye koyduğu Focus Masks özelliğini tanıtan kısa bir video yayınladı. Çekilen fotoğraflardan belirli objelerin çıkartılması için geliştirilen Focus Masks, temel olarak odakta olan ve olmayan pikseller arasında otomatik algılama yaparak hızlı seçim yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü yazılıma seçim yapma açısından yeni bir seçenek getiren Focus Masks özelliği hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


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Psydia 4 yıl en beğenilen ulan64ude
ulan64ude
kavisli olmamasının avantajı insan gözü gibi olması mı?

Aydınlanma şiddeti gelen ışının normalle yaptığı açının cosinüsünün küpüyle orantılı. O yüzden düzlemsel sensörlerde kenarlarda parlaklık azalması olur. Sensör eliptik olursa ve elipsin odağıyla merceğin odağı çakışırsa tüm sensörün üstüne ışınlar dik olarak düşer bu da maksimum aydınlanma demektir.
ulan64udekavisli olmamasının avantajı insan gözü gibi olması mı?Aydınlanma şiddeti gelen ışının normalle yaptığı açının cosin...
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rezes 4 yıl
Bu sensörü görüntüleyen fotoğraf makinesi baya kötüymüş orası kesin.
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ulan64ude 4 yıl
kavisli olmamasının avantajı insan gözü gibi olması mı?
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Xloud 4 yıl ulan64ude
ulan64ude
kavisli olmamasının avantajı insan gözü gibi olması mı?

2 kat daha fazla ışık alması,daha küçük lenslere imkan vermesi ve daha az yer kaplaması
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Psydia 4 yıl ulan64ude
ulan64ude
kavisli olmamasının avantajı insan gözü gibi olması mı?

Aydınlanma şiddeti gelen ışının normalle yaptığı açının cosinüsünün küpüyle orantılı. O yüzden düzlemsel sensörlerde kenarlarda parlaklık azalması olur. Sensör eliptik olursa ve elipsin odağıyla merceğin odağı çakışırsa tüm sensörün üstüne ışınlar dik olarak düşer bu da maksimum aydınlanma demektir.
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