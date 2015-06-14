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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Haziran 2015"

3 yıl
2,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Hasselblad
Sony temelli yeni bir Hasselblad daha ortaya çıktı: Lusso
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz dönemde hazırladığı Sony fotoğraf makineleri üzerine kurulu Stellar, Lunav ve HV modelleriyle büyük eleştiri toplayan orta format dünyasının önemli ismi Hasselblad, şimdi de Sony A7r üzerine kurulu "Lusso" modeliyle karşımıza çıkıyor. Kutusu, kutu içeriği ve tasarımıyla farklılaşan Hasselblad Lusso, şimdilik belli olmasa da Sony A7r'dan çok daha pahalıya satılacak ve yine eleştirilerin ortasında kalacak.
Sigma
Sigma, dp0 Quattro adını verdiği fotoğraf makinesinin resmi satış fiyatını açıkladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Daha çok hazırlığı lens modelleriyle gündemde yer alan Sigma, tüm detaylarına burada yer verdiğiniz en son fotoğraf makinesi dp0 Quattro'nun resmi satış fiyatını açıkladı. İlginç tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken ve bünyesinde sabit 14mm F/4 lens bulunan model, Temmuz ayında ilk olarak Amerika merkezli olarak yaklaşık 1000$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.
Nikon
Nikon'un sıradaki lens duyuruları Nikkor 500mm f/4E FL ED VR ve 600mm f/4E FL ED VR olacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Görüntüleme sektörünün önemli isimlerinden Nikon, NikonRumors'un son haberine göre önümüzdeki 1 ya da 2 ay içerisinde yeni Nikkor 500mm f/4E FL ED VR ve 600mm f/4E FL ED VR lens modellerinin görücüye çıkartacak. Eskiye oranla çok daha hafif, ufak ve VR geliştirmeleri ile daha pahalı olacakları belirtilen lensler, aynı zamanda FL optik kaplamasına da sahip olacak.
Canon
Canon EOS 5D Mark IV hakkında yeni bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un hem fotoğraf hem de video profesyonelleri tarafından en çok tercih edilen 5D DSLR fotoğraf makinesi ailesi, bildiğiniz üzere Mark 3 yerine hazırlanan Mark IV modelini bekliyor. CanonRumors'un son haberine göre ise 5D Mark IV'in olası en son teknik detayları şu şekilde sıralanıyor;
  • EOS 5D Mark IV EOS-1D X Mark 2'den sonra gelebilir
  • 2016'nın ilk çeyreğinde dağıtım
  • 4K video çekim kapasitesi
  • EOS-1D X Mark 2 ile ortak olarak yeni Speedlite ölçüm sistemi
  • 18MP ile 28MP arası FF (Tam Kare) sensör olasılığı
  • 5DS ile 5DSr benzeri bir model ayrım ihtimali
  • Yeni daha güçlü DIGIC görüntü işlemcisi
Not: Görsel temsilidir.

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