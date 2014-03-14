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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Mart 2014"

5 yıl
4,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon, 1 serisi yeni V3 aynasız fotoğraf makinesiyle çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
1 serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesini tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz V3 modeliyle güncelleyen Nikon, saniyede 20 kare seri çekim hızıyla dikkatleri üzerine çeken bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş örnek fotoğraflar da yayınladı. Farklı lens modelleri kullanılarak çekilen örnek fotoğraflara buradan ve buradan ulaşarak, makinenin gerçek şartlarda ve özellikle hareketli sahnelerde ortaya koyduğu performansı rahatlıkla görebilirsiniz.


Sony

Sony, yeni E-Mount FF (Tam Kare) fotoğraf makinesini önümüzdeki 5-6 ay içerisinde duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
FF sensörlü E-Mount fotoğraf makineleri A7 ve A7r ile geçtiğimiz yıla damgasını vuran Sony, SonyAlphaRumors’un kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre önümüzdeki 5-6 ay içerisinde yeni bir E-Mount FF fotoğraf makinesi tanıtacak. Photokina öncesinde gelmesi beklenen modelin, A7 ile A7r yenilemesi olmayacağı ve A6000 kadar iyi oranda otomatik netleme performansı ortaya koyabileceği söyleniyor.



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