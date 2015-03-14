Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Mart 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon'dan 2015 yılı içerisinde dört yeni aynasız fotoğraf makinesi gelebilir

Aynasız fotoğraf makinesi pazarında yer aldığı EOS M serisi aynasız fotoğraf makineleriye Fujifilm, Sony ve Olympus gibi isimlerin arkasında kalan ve bunu DSLR makinelerini baltalamak adına yaptığı düşünülen Canon, gelen bilgilere göre fikrini değiştirmişe benziyor. MirrorlessRumors'un sitesinin haberine göre görüntüleme sektörünün dev ismi Canon, 2015 yılı içerisinde duyurulmak üzere dört yeni aynasız fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Bu makinelerin EOS M serisi ile 4K çekim yapabilen video odaklı çözümler olacağı söyleniyor.





Sony

Sony'nin 2015 yılı içerisinde portre lensi duyuracağı kesinleşti

Hazırladığı fotoğraf makinelerini kaliteli optiklerle besleyen Sony'nin, Alman Gazeteci Martin Vieten'nin Sony Almanya ile yaptığı röportaj doğrultusunda 2015 yılı için portre lensi duyuracağı kesinleşmiş oldu. 90mm seviyesinde olabileceği tahmin edilen lensin, 2015'de duyurulup ancak 2016'da satışa çıkacağı da yapılan tahminler arasında yer alıyor.

Lensbaby Lensbaby'nin Nikon ve Canon uyumlu yeni 55mm F/1.6 lensi geliyor Perspektif ayarlaması veren uygun fiyatlı ilginç lensleriyle tanıdığımız firmalardan Lensbaby , gelen bilgilere göre hem Nikon hem de Canon ile uyumlu yeni geliştirdiği 55mm F/1.6 lensini duyurmaya hazırlanıyor. Nisan ayında detaylanması beklenen lensin resmi satış fiyatı hakkında açıklanmış bir bilgi yokken, makro (Yakın çekim) kapasitesinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Nikon

Nikon'un 1J5 aynasız fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Nikon'un uzun zamandır bilgileri gelen 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi J5, NikonRumors'un son haberine göre 20.8 MP çözünürlüğe sahip bir sensör taşıyacak ve daha önceden de ortaya çıktığı kadarıyla 4K video çekimlerinin altından kalkabilecek. NFC kablosuz eşleştirme teknolojisini barındıracağı söylenen 1 J5, çok yüksek ihtimalle kablosuz görüntü aktarımı ve kontrol için Wi-Fi teknolojisine de sahip olacak.





İnceleme

DigitalRev Tv, Nikon D5500 incelemesini yayınladı

Görüntüleme sektörü için önemli incelemelere imza atan popüler YouTube kanallarından DigitalRev TV, bu sefer Nikon'un D5xxx ailesine dokunmatik ekran teknolojisini getirdiği APS-C sensörlü giriş-üst seviye DSLR fotoğraf makinesi D5500'ü inceledi. Genel olarak beğenilmesine rağmen dokunmatik ekran haricinde herhangi bir yenilik getirmediği nedeniyle eleştirilen makinenin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.







