Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Nisan 2014"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon’un 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi J4 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlandı

Nikon’un geçtiğimiz hafta içerisinde duyurduğu yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 J4 ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflar yayınlandı. Teknik detayları arasında V3'de de kullanılan 1-inç'lik 18MP CMOS sensör, 160-12800 ISO aralığı, Expeed 4A görüntü işlemcisi, 105'i sahne algılamalı 171 noktaya sahip hibrit otomatik netleme sistemi, Cx format lenslere tam uyum ve takip ile saniyede 20 kare, sabit durumda ise saniyede 60 kare seri çekim hızı ve Full HD (1920 x 1080 60p) video çekim kapasitesi gibi detaylar bulunan aynasız fotoğraf makinesinin gerçek şartlarda gösterdiği performansı burada yer alan örnek çekimler yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.









Canon / Nikon





DigitalRev TV, Canon ve Nikon DSLR fotoğraf makinelerinin karşılaştırıldığı iki yeni video inceleme yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer giriş seviyesi DSLR fotoğraf makineleri Canon 1200D ve Nikon D3300 ile üst seviye DSLR fotoğraf makinelerinden Canon 1DX ile Nikon D4S için karşılaştırma videoları yayınladı. Genel olarak birbirlerine karşı gösterdikleri performansın ve genel özelliklerin karşılaştırıldığı videoları direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



