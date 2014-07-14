Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus

Yeni OM-D aynasız fotoğraf makinesi Photokina 2014 kapsamında duyurulacak

Sektörün öne çıkan üreticilerinden Olympus, 43Rumors sitesinin iki güvenilir kaynağına dayandırdığı haberine göre Photokina 2014 fuarı kapsamında yeni bir OM-D aynasız fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkacak. Hakkında ayrıntılı teknik detaya yer almayan modelin, MFT yani Micro Four Thirds sistem yapısıyla geleceği söylenen bilgiler arasında yer alıyor.

















Fujifilm





Fujifilm X100S’in halefi Photokina 2014 fuarında duyurulacak

X-Sistem ile büyük bir kullanıcı kitlesi oluşturan Fujifilm, xfrumo sitesinin onayladığı habere göre X100S yerine hazırladığı modelini 24MP çözünürlüğünde yüksek ihtimalle X-Trans APS-C sensör, daha iyi elektronik vizör ve otomatik netleme sistemiyle Photokina fuarı kapsamında resmi olarak duyuracak. X100T ya da X200 isimlendirmesi ile geleceği tahmin edilen fotoğraf makinesinin, ayrıca yeni bir sabit lens, hareketli ekran ve benzer retro tasarım yapısı taşıyacağı da açıklanan bilgiler arasından öne çıkıyor.







