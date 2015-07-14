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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Temmuz 2015"

3 yıl
1,6b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Panasonic
Panasonic, "ışık alanı" kamerası üzerinde çalışıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme sektörüne yönelik önemli çalışmaları bulunan Panasonic, Japonya merkezli Sankeibiz sitesinin haberine göre en iyi örneğini Lytro'da gördüğümüz bir "ışık alanı" kamerası üzerinde çalışma gösteriyor. Lensleri değiştirilebilir şekilde hazırlandığı belirtilen kameranın, 2016 yılında satışa çıkması bekleniyor. Işık alanı kameralarıyla çekim sonrası netlik değiştirilebiliyor ve böylece ilginç bir deneyim elde edilebiliyor
Panasonic GX8, 16 Temmuz tarihinde duyuruluyor 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Panasonic'in uzun zamandır bilgileri gelen yeni aynasız fotoğraf fotoğraf makinesi GX8, MirrorlessRumors sitesinin haberine göre 18 Temmuz tarihinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. GX7'nin yerine hazırlanan model, gelen bilgiler doğru çıkarsa 4K video çekebilecek, LX100 benzeri bir tasarım taşıyacak ve sensör tabanlı görüntü sabitleme yapabilecek.
Canon 
Canon EOS 5D Mark 4 hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un 10. yılı kutladığı EOS 5D ailesinin en yeni üyesi olması beklenen 5D Mark 4 hakkında yeni bilgiler geldi. Halen 18MP ile 24 MP olmak üzere iki farklı sensör ile denemeleri yapılan modelin, 18MP'de yaşanan otomatik netleme hızı ve önbellek yönetim sorunları nedeniyle 24MP bir sensör taşıyabileceği belirtildi. Hakkında halen çok sağlıklı bilgilerin yer almadığı DSLR fotoğraf makinesinin, resmi duyuru tarihi olaraksa da 2016 yılına işaret ediliyor.

Canon EOS-1D X Mark 2'den yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un üzerinde çalışmaya devam ettiği en üst seviye DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2, gelen yeni bilgilere göre EOS-1D Xin 61 otomatik netleme noktasını çok daha yukarılara taşıyacak. Barındıracağı daha fazla AF noktası ile beraber çapraz nokta sayısını da arttıracağı belirtilen model, bir ihtimal olarak yeni teknolojiye sahip vizör taşıyacak ve OLED ekran ile karşımıza çıkacak. Makinenin resmi duyuru zamanı olarsak 2015 sonunu öngörülüyor.

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myhotyro 3 yıl en beğenilen
"18MP'de yaşanan otomatik netleme hızı ve önbellek yönetim sorunları nedeniyle 24MP bir sensör taşıyabileceği belirtildi."
Bunu kim belirtti ise heralde sarhoşken belirtmiştir. Mark V'ü, Mark III'den daha düşük çözünürlüklü bir sensör ile zaten çıkarmazlar. Yoksa 18MP sensörde ile otomatik netleme sorunu ve önbellek yönetim sorunu var demek komik olur. DSLR makineler normalde netlemede sensör kullanmazlar. Ki Live View modunda kullandıklarında da 18 MP sensörü Canon yeni icat etmedi 1Dx'de 4 senedir olan sensörün geliştirilmiş hali olacaktır, netleme sorunu olması ihtimal dahilin de olamaz.
Önbellek konusuna gelirsek, büyük değil de düşük çözünürlük için önbellek sorunu yaşamak da ayrıca komik olacaktır. Bu haberin referans alındığı kaynakların Canon ile uzak yakın alakası olamaz. Bunları Canondakiler görse onlarda benim gibi gülmekten ölürler heralde.
"18MP'de yaşanan otomatik netleme hızı ve önbellek yönetim sorunları nedeniyle 24MP bir sensör taşıyabileceği belirtildi."Bunu kim belirtti ise heralde sar...
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
"18MP'de yaşanan otomatik netleme hızı ve önbellek yönetim sorunları nedeniyle 24MP bir sensör taşıyabileceği belirtildi."
Bunu kim belirtti ise heralde sarhoşken belirtmiştir. Mark V'ü, Mark III'den daha düşük çözünürlüklü bir sensör ile zaten çıkarmazlar. Yoksa 18MP sensörde ile otomatik netleme sorunu ve önbellek yönetim sorunu var demek komik olur. DSLR makineler normalde netlemede sensör kullanmazlar. Ki Live View modunda kullandıklarında da 18 MP sensörü Canon yeni icat etmedi 1Dx'de 4 senedir olan sensörün geliştirilmiş hali olacaktır, netleme sorunu olması ihtimal dahilin de olamaz.
Önbellek konusuna gelirsek, büyük değil de düşük çözünürlük için önbellek sorunu yaşamak da ayrıca komik olacaktır. Bu haberin referans alındığı kaynakların Canon ile uzak yakın alakası olamaz. Bunları Canondakiler görse onlarda benim gibi gülmekten ölürler heralde.
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