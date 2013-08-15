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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ağustos 2013"

5 yıl
499
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Panasonic
TechRadar, Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi GX7'yi inceledi
 
Fotoğraf makinesi incelemelerine hız kesmeden devam eden sitelerden TechRadar'ın yeni konuğu Panasonic'in GX7 isimli üst seviye kompakt fotoğraf makinesi oldu. Şimdilik çok fazla ayrıntıya girilmeyen ancak çok sayıda örnek fotoğrafın yer aldığı inceleme sonucunda makineyi oldukça beğendiğini belirten site, yakın zamanda çok daha ayrıntılı bir test yayınlayacağını da söyledi. Yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Karşılaştırma
LightAndMatter, Canon EF 24-70 f/2.8L II ve Tamron 24-70 f/2.8 VC karşılaştırma videosunu yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon ve Tamron'un popüler olarak kullanılan standart zoom lens modelleri EF 24-70 f/2.8L II ve 24-70 f/2.8 VC hakkında bir karşılaştırma videosu hazırlayan LightAndMatter isimli internet sitesi, özellikle aynı açıdan çekilmiş örnek fotoğraflar ile lenslerin performanslarını ve birbirlerine karşı gösterdikleri farkları gözler önüne serdi. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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