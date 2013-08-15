Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ağustos 2013"

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Panasonic

TechRadar, Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi GX7'yi inceledi

Fotoğraf makinesi incelemelerine hız kesmeden devam eden sitelerden TechRadar'ın yeni konuğu Panasonic'in GX7 isimli üst seviye kompakt fotoğraf makinesi oldu. Şimdilik çok fazla ayrıntıya girilmeyen ancak çok sayıda örnek fotoğrafın yer aldığı inceleme sonucunda makineyi oldukça beğendiğini belirten site, yakın zamanda çok daha ayrıntılı bir test yayınlayacağını da söyledi. Yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.





Karşılaştırma

LightAndMatter, Canon EF 24-70 f/2.8L II ve Tamron 24-70 f/2.8 VC karşılaştırma videosunu yayınladı

Canon ve Tamron'un popüler olarak kullanılan standart zoom lens modelleri EF 24-70 f/2.8L II ve 24-70 f/2.8 VC hakkında bir karşılaştırma videosu hazırlayan LightAndMatter isimli internet sitesi, özellikle aynı açıdan çekilmiş örnek fotoğraflar ile lenslerin performanslarını ve birbirlerine karşı gösterdikleri farkları gözler önüne serdi. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.