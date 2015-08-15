Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ağustos 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Tony Northrup, Sony A7R II incelemesini yayınladı
YouTube'un fotoğraf odaklı incelemeleriyle tanınan isimlerinden Tony Northrup, bu sefer Sony A7R II'yi masaya yatırdı. İki bölüm halinde yayınlanan inceleme kapsamında makinenin dinamik aralığından, ISO performansına ve otomatik netleme kararlılığına kadar birçok önemli test gerçekleştirildi. Sunduğu performansıyla beğeni toplayan ve son dönemin en iyi fotoğraf makineleri arasında yerleşen Sony A7R II'nin yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.
Ricoh
Yeni Ricoh Theta kamera modeli Eylül ayında gelebilir
Ricoh'un tün detaylarına burada yer verdiğimiz 360 derece küresel fotoğraf çekimine imkan tanıyan kamerası THETA, PhotoRumors'da yer alan son habere göre Eylül ayının ilk haftasında yenileniliyor. Yeni modelin farklı bir tasarım, sensör ve hem video (30 fps) hem de fotoğraf tarafında daha iyi görüntü kalitesiyle geleceği belirtiliyor. Mevcut model 300$ fiyat etiketiyle satılırken, yeni model ise daha pahalıya raflardaki yerini alacak.
Not: Görsel mevcut modele aittir.
Rokinon/Samyang
Rokinon/Samyang'dan "XEEN" lens ailesine üç yeni model daha gelecek
Sektörün önemli lens üreticilerinden Rokinon/Samyang, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce video odaklı hazırladığı XEEN serisi 24mm, 50mm ve 85mm t/1.5 lenslerini resmi olarak duyurmuştu. Gelen bilgilere göre bu lensler arasına 14mm ya da 16mm, 35mm ve 100mm ya da 135mm odak uzaklıklarına sahip üç farklı versiyon daha eklenecek. PL, Sony E, Micro Four Thirds, Canon EF ve Nikon F bayonetler için hazırlanan lensler, 2500$ (Lens başı) fiyat etiketine sahip olacak.
Günün tartışma konusu: 360 derece fotoğraf ve video çekimi hakkında düşünceleriniz nedir ? Bu konuda gelecek görüyor musunuz ve 360 derece kamera almayı düşünür müsünüz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.
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