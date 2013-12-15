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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic gelecek planları hakkında konuştu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
DCWatch isimli sitenin yaptığı röportaj doğrultusunda önemli açıklamalarda bulunan fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Panasonic, genel olarak makinelerinin akıllı telefonlar ile sunduğu kablosuz bağlantı desteğini geliştirmek istediğini, kendi geliştirdiği FZ serisi gibi yüksek zoom miktarına sahip fotoğraf makinelerinin halen güzel sattığını, aynasız marketin daha çok “Pro” klasmanında yer alan üst düzey makinelere doğru kaydığını ve aynasız fotoğraf makinelerinin daha iyi yapılabilmesi için görüntü sensörü, görüntü işlemcisi ve elektronik vizör gibi noktalar üzerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. 

Panasonic’ten 2014 yılı için 5 yeni fotoğraf makinesi ve 4K video çekebilen GH serisi bir kamera modelinin gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.



Pentax

Pentax, K-5 II ve K-30 DSLR fotoğraf makinelerinin üretimini durdurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Pentax’ın 2012 yılı içerisinde duyurduğu DSLR fotoğraf makineleri K-5 II ve K-30, yabancı satış kanalları üzerinde “üretimi durduruldu” olarak işaretlendi. Bu gelişme doğrultusunda artık sadece Pentax’ın K-5 IIs (AA filtresi yok), K-3, K-50 ve K500 model isimli DSLR fotoğraf makineleri birçok farklı renk seçeneğiyle beraber elde edilebiliyor.



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mustiki212 5 yıl
Can bey öncelikle haberleriniz için teşekkür ederiz... Fotoğrafçılık Haberlerine yorum fazla yazılmasada günlük olarak okumaktayız,aman kimse okumuyor diye düşünmeyin..:)
1 Yanıt Yanıtla +1
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CanTnçr 5 yıl mustiki212
mustiki212

Can bey öncelikle haberleriniz için teşekkür ederiz... Fotoğrafçılık Haberlerine yorum fazla yazılmasada günlük olarak okumaktayız,aman kimse okumuyor diye düşünmeyin..:)

Çok teşekkür ederim. Türkiye'de bu tarz devamlı olarak güncel bir kaynak yok. Umarım böyle devam ederiz
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hamdidnmez 5 yıl
Panasonic o ilerleyemez bu işte bence farklı sevdalara yelken açsın açık ve net abi.
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