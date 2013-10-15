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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Fujifilm
Fujifilm X-E2 sonrası XQ1 modelinin de ilk görseli ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm'in 18 Ekim tarihinde X-E2 ile beraber resmen duyuracağı fotoğraf makinelerinden XQ1 hakkında ilk görsel ortaya çıktı. Gördüğümüz kadarıyla retro ile modern karışımı bir tasarım çizgisiyle hazırlanan XQ1, teknik olarak ise 12MP sensöre (Büyük ihtimal X20 ile benzer 2/3-inç X-Trans CMOS II), sabit odak uzaklığına sahip 4 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen F/1.8-4.9 lense, 0.06 saniye otomatik netleme hızına ve maksimum 12800 ISO değerine sahip olacak.
Sony 
Sony A7 ve A7r için yüksek çözünürlüklü görseller ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin yaklaşık 1 aydır parça parça bilgileri gelen yeni FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri hakkında bu sefer yüksek çözünürlüklü görseller ortaya çıktı. A7 modelini 24 MP, A7r modelini ise 36 MP çözünürlüğünde bir sensör ile donatan firma, aynı zamanda OLED vizör kullanıyor, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı özelliklerinden yararlanıyor ve lensleri değiştirilebilir bir yapı ortaya koyuyor. Resmi duyurularının 16 Ekim tarihinde yapılacağı kesinleşen fotoğraf makineleri ile beraber aynı zamanda birçok yeni lens de tanıtılacak.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


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skylineGTR_34 5 yıl en beğenilen
Slr demek "single lens reflex" demek ve buradaki reflex olayini saglayan ayna mekanizmasidir. Daha sonralari dijital slr'lar cikica dslr olmus bu meretin adi once bu temel bilgileri ogrenelim. Evet simdi bu dslr dedigimiz aletlerin icinde essek kadar ayna mekanizmasi ve prizma olmasi sebebiyle buyuk boyutlarda oldugunu soyleyebiliriz. Konustugumuz makina aynasiz olmasi sonucu ufak govdeli olma iddiasiyla cikmis zaten, ele otursun, etine dolgun olsun, kodumu oturtsun diye degil. Neymis her gordugumuz degisir lensli makine slr-dslr degilmis. Aynasiza aynasiz diyelim ona gore beklentiye girelim, vizorde gercek goruntuden feragat edip boyuttan kazandigimizi bilelim.
Slr demek "single lens reflex" demek ve buradaki reflex olayini saglayan ayna mekanizmasidir. Daha sonralari dijital slr'lar cikica dslr olmus bu meretin adi o...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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myhotyro 5 yıl
"DSLR olmadığına göre ele otormasını değil çantaya sığmasını beklemek gerekir. Ele oturan DSLR isteyenlere alternatif çok."
Yorumumu niye eksiliyorsunuz. DSLR alacak paramı yok, mantıklı olacak beyinmi yok. Para yoksa, derdiniz buysa buda ucuz olmayacak. Beyin yoksa, Allah yardım etsin, ne diyim :)
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skylineGTR_34 5 yıl
Slr demek "single lens reflex" demek ve buradaki reflex olayini saglayan ayna mekanizmasidir. Daha sonralari dijital slr'lar cikica dslr olmus bu meretin adi once bu temel bilgileri ogrenelim. Evet simdi bu dslr dedigimiz aletlerin icinde essek kadar ayna mekanizmasi ve prizma olmasi sebebiyle buyuk boyutlarda oldugunu soyleyebiliriz. Konustugumuz makina aynasiz olmasi sonucu ufak govdeli olma iddiasiyla cikmis zaten, ele otursun, etine dolgun olsun, kodumu oturtsun diye degil. Neymis her gordugumuz degisir lensli makine slr-dslr degilmis. Aynasiza aynasiz diyelim ona gore beklentiye girelim, vizorde gercek goruntuden feragat edip boyuttan kazandigimizi bilelim.
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myhotyro 5 yıl
DSLR olmadığına göre ele otormasını değil çantaya sığmasını beklemek gerekir. Ele oturan DSLR isteyenlere alternatif çok.
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renklem 5 yıl
Zevk meselesi, ben de tasarımı sevdim. RX1 ve RX1R'ye benzemiş tasarımı, biraz daha büyükçesi, bir nevi Leiaca M9 tarzı bir gövde
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skylineGTR_34 5 yıl
Teknolojisine saygim var ama A7'ler cok cirkin.
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Golden Gate 5 yıl skylineGTR_34
Çok çirkin denilemezde ,

ben dslr makinenin biraz büyük yapıda , ele oturur cinsten olmasını tercih ederim . Elindeyken ben buradayım diyecek .
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