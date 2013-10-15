Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm X-E2 sonrası XQ1 modelinin de ilk görseli ortaya çıktı

Fujifilm'in 18 Ekim tarihinde X-E2 ile beraber resmen duyuracağı fotoğraf makinelerinden XQ1 hakkında ilk görsel ortaya çıktı. Gördüğümüz kadarıyla retro ile modern karışımı bir tasarım çizgisiyle hazırlanan XQ1, teknik olarak ise 12MP sensöre (Büyük ihtimal X20 ile benzer 2/3-inç X-Trans CMOS II), sabit odak uzaklığına sahip 4 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen F/1.8-4.9 lense, 0.06 saniye otomatik netleme hızına ve maksimum 12800 ISO değerine sahip olacak.

Sony

Sony A7 ve A7r için yüksek çözünürlüklü görseller ortaya çıktı

Sony'nin yaklaşık 1 aydır parça parça bilgileri gelen yeni FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri hakkında bu sefer yüksek çözünürlüklü görseller ortaya çıktı. A7 modelini 24 MP, A7r modelini ise 36 MP çözünürlüğünde bir sensör ile donatan firma, aynı zamanda OLED vizör kullanıyor, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı özelliklerinden yararlanıyor ve lensleri değiştirilebilir bir yapı ortaya koyuyor. Resmi duyurularının 16 Ekim tarihinde yapılacağı kesinleşen fotoğraf makineleri ile beraber aynı zamanda birçok yeni lens de tanıtılacak.



