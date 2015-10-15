Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ekim 2015"

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Sony

Sony, A7R II'ye sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğinin geleceği tarihi açıkladı

Sigma





Sigma 20mm F/1.4 DG HSM Art lensin ilk görseli ortaya çıktı

Sigma'nın kısa süre içerisinde duyurması beklenen yeni lensi 20mm F/1.4 DG HSM Art'ın ilk görseli yayınlandı. Firmanın son modellerinde kullandığı modern tasarım çizgisi taşıyan lens, 24mm, 35mm ve 50mm sonrası sabit odak uzaklığına sahip dördüncü model olma özelliğini taşıyor. Tam Kare DSLR fotoğraf makineleri (Nikon, Canon ve Sigma bayonet) için hazırlanan lens, 950 gram ağırlığa sahip olacak, 9 diyafram bıçağı bulunacak ve yaklaşık 1,300$ fiyat etiketiyle satılacak

Nikon





Nikon'dan yeni bir tepe flaş yolda olabilir

NikonRumors, yayınladığı son haberle Nikon'un geçtiğimiz günlerde ilk sızıntıları gelen DSLR fotoğraf makinesi D810s yanında yeni bir SB serisi tepe flaş ile karşımıza çıkabileceğini söyledi. SB-920 olarak adlandırılacağı belirtilen model, önemli bir özellik olarak bünyesinde LED ışık sistemi taşıyacak ve böylece video çekimleri için de kullanılabilecek. Not: Görsel temsilidir.

Leica





Leica SL, adaptör yardımıyla başka firmaların lenslerini de kullanabilir

Görüntüleme dünyasında ayrı bir yeri bulunan Leica'nın kısa süre önce FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesini "Leica SL" olarak isimlendireceği ortaya çıkmıştı. 20 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen model, MirrorlessRumors sitesinin son haberine göreyse satışa sunulur sunulmaz Canon ile Nikon gibi diğer firmaların lenslerini de hali hazırda satılan adaptörler ile kullanabilecek. Makinenin kendisi ise T-Bayonet altyapısını kullanacak.