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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ekim 2015"

3 yıl
2,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sony

Sony, A7R II'ye sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğinin geleceği tarihi açıkladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Dün yeni RX1R II fotoğraf makinesini görücüye çıkartan Sony, aynı zamanda önemli bir açıklama daha yaptı. Firma, sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğinin A7R II'ye 19 Ekim tarihinde geleceğini resmi olarak açıkladı. Bir yazılım güncellemesi ile gelecek destek, DpReview'un yorumlarına göre dinamik aralığa çok büyük katkıda bulunmuyor ancak özellikle yüksek kontrastlı köşelerde oluşabilen bozulma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Dosya boyutu normalden iki kat daha büyük olan 14-bit sıkıştırılmamış RAW çekimler, mevcut işlemci limitleri nedeniyle şimdilik "kayıpsız" değiller ancak kullanıcı talebine göre bunun Sony tarafından araştırılabileceği söyleniyor.
Sigma

Sigma 20mm F/1.4 DG HSM Art lensin ilk görseli ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sigma'nın kısa süre içerisinde duyurması beklenen yeni lensi 20mm F/1.4 DG HSM Art'ın ilk görseli yayınlandı. Firmanın son modellerinde kullandığı modern tasarım çizgisi taşıyan lens, 24mm, 35mm ve 50mm sonrası sabit odak uzaklığına sahip dördüncü model olma özelliğini taşıyor. Tam Kare DSLR fotoğraf makineleri (Nikon, Canon ve Sigma bayonet) için hazırlanan lens, 950 gram ağırlığa sahip olacak, 9 diyafram bıçağı bulunacak ve yaklaşık 1,300$ fiyat etiketiyle satılacak.
Nikon

Nikon'dan yeni bir tepe flaş yolda olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
NikonRumors, yayınladığı son haberle Nikon'un geçtiğimiz günlerde ilk sızıntıları gelen DSLR fotoğraf makinesi D810s yanında yeni bir SB serisi tepe flaş ile karşımıza çıkabileceğini söyledi. SB-920 olarak adlandırılacağı belirtilen model, önemli bir özellik olarak bünyesinde LED ışık sistemi taşıyacak ve böylece video çekimleri için de kullanılabilecek. Not: Görsel temsilidir. 
Leica

Leica SL, adaptör yardımıyla başka firmaların lenslerini de kullanabilir 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme dünyasında ayrı bir yeri bulunan Leica'nın kısa süre önce FF (Tam Kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesini "Leica SL" olarak isimlendireceği ortaya çıkmıştı. 20 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen model, MirrorlessRumors sitesinin son haberine göreyse satışa sunulur sunulmaz Canon ile Nikon gibi diğer firmaların lenslerini de hali hazırda satılan adaptörler ile kullanabilecek. Makinenin kendisi ise T-Bayonet altyapısını kullanacak. 

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