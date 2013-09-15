Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Eylül 2013"

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Fujifilm

Fujifilm X-A1, 17 Eylül tarihinde resmi olarak duyuruluyor

Fujifilm'in geçtiğimiz günlerde görselleri ortaya çıkan yeni giriş seviyesi lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi X-A1, gelen bilgilere göre 17 Eylül tarihinde resmi olarak duyurulacak. Teknik olarak 16MP APS-C CMOS sensör, 25600'e kadar arttırılabilir ISO değeri, hareketli LCD ekran, EXR 2 görüntü işlemcisi, 0.5 saniye açılma, 0.05 saniye deklanşör gecikmesi, saniyede 5.6 kare seri çekim hızı ve farklı renk seçenekleriyle hazırlanan fotoğraf makinesi, retro tasarım anlayışıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Canon

Canon, 2014 yılında yeni bir zoom makro lens duyurabilir

Canon'a yakın birçok sağlam kaynağa sahip olan CanonRumors, aldığı yeni bilgiler doğrultusunda Canon'un 2014 yılında piyasaya sunulacak yeni bir zoom makro lens üzerine çalıştığını belirtiliyor. 1:1 büyütme değeri ve F4 sabit diyafram değeri ile hazırlandığı söylenen lens, firmanın dahili görüntü sabitleme teknolojisine (IS) de sahip olacak ve büyük ihtimal hali hazırda satılmakta olan EF 180mm F/3.5 L makro lens modelinin yerine konumlandırılacak.

Not: Görsel Canon EF 180mm F/3.5 L modeline aittir.







