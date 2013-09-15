Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Eylül 2013"

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Fujifilm
Fujifilm X-A1, 17 Eylül tarihinde resmi olarak duyuruluyor
Fujifilm'in geçtiğimiz günlerde görselleri ortaya çıkan yeni giriş seviyesi lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi X-A1, gelen bilgilere göre 17 Eylül tarihinde resmi olarak duyurulacak. Teknik olarak 16MP APS-C CMOS sensör, 25600'e kadar arttırılabilir ISO değeri, hareketli LCD ekran, EXR 2 görüntü işlemcisi, 0.5 saniye açılma, 0.05 saniye deklanşör gecikmesi, saniyede 5.6 kare seri çekim hızı ve farklı renk seçenekleriyle hazırlanan fotoğraf makinesi, retro tasarım anlayışıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Canon
Canon, 2014 yılında yeni bir zoom makro lens duyurabilir
Canon'a yakın birçok sağlam kaynağa sahip olan CanonRumors, aldığı yeni bilgiler doğrultusunda Canon'un 2014 yılında piyasaya sunulacak yeni bir zoom makro lens üzerine çalıştığını belirtiliyor. 1:1 büyütme değeri ve F4 sabit diyafram değeri ile hazırlandığı söylenen lens, firmanın dahili görüntü sabitleme teknolojisine (IS) de sahip olacak ve büyük ihtimal hali hazırda satılmakta olan EF 180mm F/3.5 L makro lens modelinin yerine konumlandırılacak.
Not: Görsel Canon EF 180mm F/3.5 L modeline aittir.
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Yazıyı bir kez daha okursanız "hali hazırda satılmakta olan EF 180mm F/3.5 L makro lens modelinin yerine konumlandırılacak." diyor. Başlıkdada "Canon, 2014 yılında yeni bir zoom makro lens duyurabilir" diyor. Nerde görülmüş zoom lensin prime yerine konumlandırıldığı. Porche komyonet çıkaracak, Panamera S'in yerine konumlandıracak gibi birşey olmuş bu.
Canon 180mm'yi sonlandıracak diyorlar, o yüzden "yerini alacak" diyor yazıda. Aynı kaliteyi verir mi bilmem tabi. Ama her halukarda 180mm artık eskidi (hala çok iyi olsa da). Sigma 180mm f2.8 OS var mesela, hatta 150mm f2.8 OS bile çok iyi alternatif. Bu yüzden Canon'un farklı birşeyler yapması lazım.
Fotoğraftaki 180mm, Canon zoom çıkaracakmış. Belki 70-150mm, belki 70-200mm vs..