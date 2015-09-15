Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony





DigitalRevTV, Sony RX10 Mark 2 ve RX100 Mark 4 incelemelerini yayınladı

YouTube'un önemli kanallarından DigitalRevTV, Sony'nin gelişmiş özellikler sunan yeni kompakt fotoğraf makineleri RX10 Mark 2 ve RX100 Mark 4'ü inceledi. Genel olarak beğenilen ve birbirleriyle karşılaştırılan modellerin incelemelerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Canon





Canon, 2015 Canon Expo fuarında yeni kablosuz şarj istasyonunu sergiledi

New York'da düzenlenen 2015 Canon Expo fuarına önemli ürünler getiren görüntüleme devi Canon, bu kapsamda yeni kablosuz şarj istasyonunu da sergiledi. Bünyesinde ufak bir LCD ekran yer alan ürün, üzerine yerleştirilen fotoğraf makinesinde yer alan fotoğrafları kablosuz olarak transfer edebiliyor ve bu işlem bittikten sonra kablosuz şarj işlemine başlıyor. Bünyesinde 1TB'lık bir HDD yer alan ve HDMI üzerinden 4K görüntü aktarımı yapabilen ürün, iOS ile Android uygulamaları aracılığıyla mobil cihazlar üzerinden de kontrol edilebiliyor . Ürünün fiyatı ve satış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu ürün ile beraber geçtiğimiz gün değindiğimiz Canon 6D Mark 2'nin kablosuz şarj özelliğine destek verebilme ihtimali de güçleniyor.

Canon'un karanlıkta görebilen kamerası için ilk örnek video geldi

Canon tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde duyurulan ve küp şeklindeki gövdesi ile yüksek ışık hassasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken yeni kamera birimi ME20F-SH için ilk video geldi. 4 milyon ISO seviyesine çıkabilen ve 30,000$ fiyat etiketi bulunan kamera, EF-Bayonet ile Canon'nun bütün lenslerini aktif olarak kullanabiliyor ve burada izleyebileceğimiz örnek videonun da gösterdiği üzere gerçekten oldukça benzersiz olanaklar sunuyor.

120MP'lik Canon DSLR fotoğraf makinesi en az 2 yıl uzakta

Geçtiğimiz günlerde her bir RAW fotoğrafının 250MB tutuğunu öğrendiğimiz Canon'un 120MP sensöre sahip DSLR fotoğraf makinesi, CanonRumors'un son haberine göreyse ancak 2017 ya da 2018 yılında kullanıma sunulabilecek. Daha önce mevcut E-Bayonet lensleri desteklediği söylenen ancak bu çözünürlük için özel lensler üzerinde da çalıştığı belirtilen Canon, makinesinin gövde yapısına (1D ya da 5D serisi gibi) da henüz karar verebilmiş değil.



