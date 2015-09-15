Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Eylül 2015"

3 yıl
1,6b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sony

DigitalRevTV, Sony RX10 Mark 2 ve RX100 Mark 4 incelemelerini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un önemli kanallarından DigitalRevTV, Sony'nin gelişmiş özellikler sunan yeni kompakt fotoğraf makineleri RX10 Mark 2 ve RX100 Mark 4'ü inceledi. Genel olarak beğenilen ve birbirleriyle karşılaştırılan modellerin incelemelerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 
Canon

Canon, 2015 Canon Expo fuarında yeni kablosuz şarj istasyonunu sergiledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
New York'da düzenlenen 2015 Canon Expo fuarına önemli ürünler getiren görüntüleme devi Canon, bu kapsamda yeni kablosuz şarj istasyonunu da sergiledi. Bünyesinde ufak bir LCD ekran yer alan ürün, üzerine yerleştirilen fotoğraf makinesinde yer alan fotoğrafları kablosuz olarak transfer edebiliyor ve bu işlem bittikten sonra kablosuz şarj işlemine başlıyor. Bünyesinde 1TB'lık bir HDD yer alan ve HDMI üzerinden 4K görüntü aktarımı yapabilen ürün, iOS ile Android uygulamaları aracılığıyla mobil cihazlar üzerinden de kontrol edilebiliyor. Ürünün fiyatı ve satış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu ürün ile beraber geçtiğimiz gün değindiğimiz Canon 6D Mark 2'nin kablosuz şarj özelliğine destek verebilme ihtimali de güçleniyor.
Canon'un karanlıkta görebilen kamerası için ilk örnek video geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde duyurulan ve küp şeklindeki gövdesi ile yüksek ışık hassasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken yeni kamera birimi ME20F-SH için ilk video geldi. 4 milyon ISO seviyesine çıkabilen ve 30,000$ fiyat etiketi bulunan kamera, EF-Bayonet ile Canon'nun bütün lenslerini aktif olarak kullanabiliyor ve burada izleyebileceğimiz örnek videonun da gösterdiği üzere gerçekten oldukça benzersiz olanaklar sunuyor.
120MP'lik Canon DSLR fotoğraf makinesi en az 2 yıl uzakta
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz günlerde her bir RAW fotoğrafının 250MB tutuğunu öğrendiğimiz Canon'un 120MP sensöre sahip DSLR fotoğraf makinesi, CanonRumors'un son haberine göreyse ancak 2017 ya da 2018 yılında kullanıma sunulabilecek. Daha önce mevcut E-Bayonet lensleri desteklediği söylenen ancak bu çözünürlük için özel lensler üzerinde da çalıştığı belirtilen Canon, makinesinin gövde yapısına (1D ya da 5D serisi gibi) da henüz karar verebilmiş değil.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mercedes-AMG GT S spor otomobil analizi "Hızlı, Hırçın ve Lüks" 3 yıl Gigaset akıllı telefon pazarına girdi: Başkan yardımcısı Hasan Palandöken ile konuştuk 3 yıl Logitech G29 "PS4 ve PC'e özel direksiyon" inceleme videosu ve G27 karşılaştırması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim