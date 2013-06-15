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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sigma
Sigma, 18-35mm F/1.8 DC HSM lens modelinin fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Zoom lens klasmanında F/1.8 sabit diyafram değeri ile dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM modelinin, Canon, Nikon, Pentax, Sony ve Sigma gövdeler ile uyumlu olarak 799$ tavsiye edilen satış fiyatıyla Temmuz ayında piyasaya çıkacağı açıklandı. Lensin teknik özellikleri şu şekilde;
  • APS-C / DX gövdeler ile uyum
  • 18-35mm (27-52.5mm)
  • Minimum F16
  • Maksimum F1.8
  • 9 diyafram bıçağı
  • 17 element 12 grup lens yapısı ( 5SLD, 4 Aspherical)
  • Ultrasonic otomatik netleme motoru (Dahili) (HSM)
  • 72mm filtre çapı
  • 810 gram ağırlık
  • 121mm uzunluk 
Aquatica
Aquatica, Nikon D600 uyumlu su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dijital fotoğraf makineleri ile su altında fotoğraf ve video çekmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen su altı haznelerine yeni bir model Aquatica firması tarafından eklendi. Nikon'un FF (Tam Kare) sensöre sahip güncel fotoğraf makinelerinden D600 için duyurulan hazne, makinenin temel butonlarının kontrol edilmesine imkan sağlayarak, 90 metre su altı derinliğine kadar inilmesine izin verebiliyor.
Aquatica tarafından geliştirilen AD600 ismli su altı haznesi, 3,200$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

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