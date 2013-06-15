Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Haziran 2013"

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Sigma

Sigma, 18-35mm F/1.8 DC HSM lens modelinin fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı

Zoom lens klasmanında F/1.8 sabit diyafram değeri ile dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM modelinin, Canon, Nikon, Pentax, Sony ve Sigma gövdeler ile uyumlu olarak 799$ tavsiye edilen satış fiyatıyla Temmuz ayında piyasaya çıkacağı açıklandı. Lensin teknik özellikleri şu şekilde;

APS-C / DX gövdeler ile uyum

18-35mm (27-52.5mm)

Minimum F16

Maksimum F1.8

9 diyafram bıçağı

17 element 12 grup lens yapısı ( 5SLD, 4 Aspherical)

Ultrasonic otomatik netleme motoru (Dahili) (HSM)

72mm filtre çapı

810 gram ağırlık

121mm uzunluk

Aquatica

Aquatica, Nikon D600 uyumlu su altı haznesini duyurdu

Dijital fotoğraf makineleri ile su altında fotoğraf ve video çekmek isteyen kullanıcılar için geliştirilen su altı haznelerine yeni bir model Aquatica firması tarafından eklendi. Nikon'un FF (Tam Kare) sensöre sahip güncel fotoğraf makinelerinden D600 için duyurulan hazne, makinenin temel butonlarının kontrol edilmesine imkan sağlayarak, 90 metre su altı derinliğine kadar inilmesine izin verebiliyor.

Aquatica tarafından geliştirilen AD600 ismli su altı haznesi, 3,200$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.