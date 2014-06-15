Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Haziran 2014"

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Fujifilm





Fujifilm XF 18-135mm F/3.5-5.6 R LM OIS’in ilk görseli ortaya çıktı

Fujifilm tarafından X-Sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan ve resmi duyurusunun 16 Haziran tarihinde yapılması beklenen XF 18-135mm F/3.5-5.6 R LM OIS’in ilk görseli Digicameinfo tarafından yayınlandı. Tasarımsal olarak X-Sistem fotoğraf makinelerini tamamlayan ve odak uzaklığıyla genel kullanım için ideal olan lens, belirtildiği kadarıyla su ile toza karşı dayanıklı bir gövdeye ve 67mm filtre çapına sahip. Lensin fiyatı ise tahminler doğru çıkarsa 1000$ civarında olacak. (FR)









Fujifilm X100S’in halefi X100T ismiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak

Fujifilm’in sabit lensli üst düzey X-Sistem fotoğraf makinesi X100S, FujiRumors’un Japonya merkezli sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre yerini X100T isimli yeni bir modele bırakacak. Daha önce de bazı bilgileri gelen modeli tahmini teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;





24MP X-Trans sensör

X100S’den daha hızlı otomatik netleme performansı

Hareketli LCD ekran

Yeni sabit odak uzaklığına sahip lens

X100S’den daha iyi, X-T1 kadar olmayan yeni elektronik vizör

Geniş sahne algılama alanı



