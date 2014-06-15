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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm XF 18-135mm F/3.5-5.6 R LM OIS’in ilk görseli ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm tarafından X-Sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan ve resmi duyurusunun 16 Haziran tarihinde yapılması beklenen XF 18-135mm F/3.5-5.6 R LM OIS’in ilk görseli Digicameinfo tarafından yayınlandı. Tasarımsal olarak X-Sistem fotoğraf makinelerini tamamlayan ve odak uzaklığıyla genel kullanım için ideal olan lens, belirtildiği kadarıyla su ile toza karşı dayanıklı bir gövdeye ve 67mm filtre çapına sahip. Lensin fiyatı ise tahminler doğru çıkarsa 1000$ civarında olacak. (FR)


Fujifilm X100S’in halefi X100T ismiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in sabit lensli üst düzey X-Sistem fotoğraf makinesi X100S, FujiRumors’un Japonya merkezli sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre yerini X100T isimli yeni bir modele bırakacak. Daha önce de bazı bilgileri gelen modeli tahmini teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

  • 24MP X-Trans sensör
  • X100S’den daha hızlı otomatik netleme performansı
  • Hareketli LCD ekran
  • Yeni sabit odak uzaklığına sahip lens
  • X100S’den daha iyi, X-T1 kadar olmayan yeni elektronik vizör
  • Geniş sahne algılama alanı
Not: Görsel temsilidir. (FR)


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outspoken 4 yıl
Fujifilm tasarımı yapıyor abi
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SEO-Uzmanı 4 yıl
yeniler pek bilmez ama eski plastik stili görmek biraz hoş oldu ! :)
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Ed - 4 yıl
En önemli detay 24 MP sensör. Tabii rumor olduğu için kesinliği tartışılır ama eğer doğruysa, bir sonraki jenerasyon X'lerin 24 MP olacağına bir işaret bu. Ne kadar iyi karşılanır?
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