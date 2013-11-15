Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic, MFT sistem fotoğraf makineleri için 16.4 MP CMOS sensör geliştirdi

Sektörün önemli firmalarında Panasonic, MFT sistem fotoğraf makineleri için “MN34230PL” kod numaralı yeni bir 16.4 MP CMOS geliştirdiğini duyurdu. 4K çözünürlüğünde videoların altından kalkabildiği belirtilen sensör, eskiye oranla daha iyi hassaslık ve daha az kumlama ortaya koyabiliyor. Bu yeni teknolojiyi kullanan ilk ürünün ise firmanın uzun zamandır bilgileri gelen GH4 video kamera modelinin olabileceği düşünülüyor.





MN34230PL hakkında hazırlanan ayrıntılı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.









Sony





Sony A7, A7r ve Leica M (Type 240) ile çekilmiş örnek karşılaştırma fotoğrafları yayınladı

Sony’nin resmi duyurusu sonrası popülerliği kaybetmeyen FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleri A7 ve A7r, piyasada yer alan diğer modellerle de karşılaştırılmaya devam ediyor. Mclassic isimli internet sitesi üzerinde yayınlanan en son fotoğraflar da ise A7 ve A7r ile Leica M (Type 240) örnek fotoğraflarla kalite açısından karşılaştırılıyor. Bu örnek fotoğraflara direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.