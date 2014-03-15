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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Mart 2014"

5 yıl
7,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon

Canon PowerShot SX60 HS hakkında yeni dedikodular ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Daha önce CES 2014 fuarı kapsamında duyurulacağı söylenen ancak karşımıza çıkmayan Canon PowerShot SX60 HS hakkında yeni dedikodular ortaya çıktı. CanonWatch’ın yeni kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre fotoğraf makinesi, Canon SX50 HS IS yerine yaz aylarından önce resmi olarak görücüye çıkartılacak. SLR-Benzeri gövde yapısıyla gelmesi beklenen modelin teknik detayları arasında ise şimdilik 15MP CMOS sensör, 60 kat optik yaklaştırma yapabilen 20-1200mm F/2.8 lens ve eskiye oranla geliştirilmiş otomatik netleme sistemi gibi ayrıntılar yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir.


Fujifilm

Fujifilm’den yeni XF 85-300mm f/2.7-3.7 lens patenti ve XQ1 için v1.10 yazılım güncellemesi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yeni ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Fujifilm, tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz X-Trans sensörlü fotoğraf makinesi XQ1 için v1.10 yazılım güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle “Suppressed flash” modu direkt olarak flaş modu içerisinden seçilebilen makine, aynı zamanda akıllı telefon bağlantısında meydana gelen “Browse Camera” fonksiyonu temelli yavaşlama ile Android telefonlarda standart izleyicide oluşan gri çizgi sorunlarından kurtuluyor. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 

Fujifilm aynı zamanda “XF 85-300mm f/2.7-3.7” lens modeli için de bir patent aldı. Sunduğu aralık ile özellikle spor, aksiyon ve doğa çekimleri için ideal olan lensin üretime geçip geçmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmasa da, bu lensin daha öce yayınlanan Fujifilm haritasındaki gizemli “Super Telephoto Zoom” olabileceği konuşuluyor.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


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batucan05bb 5 yıl
lens acayip olmuş
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