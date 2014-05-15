Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon, D800 ve D800E’yi yazılımsal olarak güncelledi
Dün yaptığı S2 aynasız fotoğraf makinesi ve AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR lens duyurularıyla dikkatleri üzerine çeken Nikon, aynı zamanda beğenilen FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri D800 ile D800’yi de yazılımsal olarak güncelledi. Genel kullanımı olumsuz etkileyen birçok çözüm, değişiklik ve destek getiren A 1.10, B 1.10 sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
Sigma
Sigma’nın ilginç tasarımlı DP2 Quattro kompakt fotoğraf makinesi 1000 Euro altında satışa çıkabilir
Daha çok ürettiği lensler ile tanınan Sigma’nın tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz 30mm lensli modeli Quattro DP2, PhotoRumors’un haberine göre 1000 Euro altında bir fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa sunulacak. Yapılan resmi duyurusunda çıkış tarihi ve resmi satışa fiyatları açıklanmayan modeller, teknik detaylarını geri bırakan gövde yapılarıyla uzun süre konuşulmuştu. (PR)
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