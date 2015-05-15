Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Mayıs 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Fujifilm
Fujifilm'in yeni ürünülerinin fiyatları da ortaya çıktı
Fujifilm'in geçtiğimiz günlerde haberlerine yer verdiğimiz üzere hem teknik detayları hem de görselleri ortaya çıkan X-T10 fotoğraf makinesi ile XF 90mm F/2 R LM WR lens modelinin, bu sefer ise resmi satış fiyatları yayınlandı. Bu doğrultuda X-T1'in küçük kardeşi olacak olan X-T10 yaklaşık 800$, XF 90mm F/2 R LM WR ise yaklaşık 990$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.
- 16.3 MP APS-C X-Trans CMOS II sensör
- Ultrasonki sensör temizleme sistemi
- AF takibiyle saniyede 8 kare seri çekim hızı
- 51,200 maksimumu ISO
- 0.08 saniyede hızlı hibrit AF ve 49 AF noktası
- 0.5 saniye açılma, 0.05 saniye perde gecikme süresi
- Elektronik vizör ve 3.-inç LCD ekran
- Full HD 60, 50, 30, 25 ve 24 fps video
- Dahili WiFi teknolojisi
- XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS II kit lens
- Tek şarjla 350 fotoğraf
- TimeLapse özelliği
- Dahili flaş
- Metal gövde
Fujifilm'in yeni oyuncakları 18 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulacak.
Panasonic
Panasonic G7'nin ilk görseli yayınlandı
Sektörün önemli isimlerinden Panasonic'in yeni aynasız fotoğraf makinesi G7 için ilk görsel yayınlandı. Yakın zaman içerisinde GX8 ve FZ300 ile beraber duyurulması beklenen modelin, tasarımsal olarak firmanın alışılagelmiş çizgisini taşıdığı görülürken, teknik olarak da aşağıdaki özellikleri taşıması bekleniyor.
- 4k 30p/24p video
- DFD kontrast tabanlı AF
- 16MP Digital Livo MOS sensör
- Yeni Venus görüntü işlemcisi
- 360 derece panaroma özelliği
- 1/16,000 maksimumu enstantane
- 2.36 milyon nokta organik EL EVF vizör
- 104k nokta hareketli LCD ekran
- Gümüş ve siyah gövde
Canon
Canon, Digital Photo Professional yazılımını güncelledi
Canon'un RAW formatındaki fotoğrafların hızlı şekilde açılması, düzenlenmesi, işlenmesi ve basılması için hazırlanan Digital Photo Professional yazılımı, yayınlanan son sürümüyle EOS 5DS, EOS 5DS R desteklerini kazandı ve bünyesinde HDR ile kompozisyon araçları eklendi. Canon'un bilgisayarlar ile makineler arasında bağlantı sağlayan ve kablosuz çekim dahil fotoğraf gösterimi sağlayabilen EOS Utility yazılımı ise EOS 5DS, EOS 5DS R fotoğraf makinelerine de destek vermeye başladı. Güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony'den iki yeni FE fotoğraf makinesi gelebilir
Fotoğraf makinesi pazarının yenilikçi firmalarından Sony, SonyAlphaRumors sistesinin elde ettiği yeni bilgilere göre iki yeni FE-Bayonet fotoğraf makinesi üzerinde çalılıyor. Bu makinelerden bir tanesinin uzun zamandır bilinen A7r Mark 2 olduğunu söylenirken, diğer modelin ise A8 ismini taşıdığı belirtiliyor. A7r Mark 2'nin A7r ile hemen hemen benzer bir altyapı sunacağı ancak özellikle ergonomi ve görüntü sabitleme sistemi açısından geliştirmeler alacağı, A8'in ise 50 megapiksel üzere çözünürlük ile serinin yeni amiral gemisi olabileceği söylenenler arasında yer alıyor.
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