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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sigma

Thephoblographer, Sigma 50mm F/1.4 DH HSM Art lens modelini inceledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sigma’nın uzun bir bekleyişin ardından 949$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılan Art serisi yeni lensi 50mm F/1.4 DH HSM, bu sefer Thephoblographer’ın masasına konuk oldu. Canon 5D Mark 2 üzerinde yapılan testlerde üst düzey keskinlik, başarılı gövde kalitesi, hızlı netleme performansı, güzel bokeh sonuçları ve güzel renkleri ile beğeni toplayan lens, sadece nispeten büyük gövde yapısı ile olumsuz yorum aldı. Birçok örnek fotoğrafın yer aldığı incelemeye buradan ulaşarak Sigma 50mm F/1.4 DH HSM Art’ın gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.


Leica

Leica’nın lensleri değiştirilebilir T Type 701 aynasız fotoğraf makinesi için yeni görseller ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün prestijli firmalarından Leica’nın 24 Nisan tarihinde tanıtması beklenen lensleri değiştirilebilir yeni aynasız fotoğraf makinesi T Type 701 için yeni görseller ortaya çıktı. Daha önce ortaya çıkanın aksine bu sefer alüminyumdan üretilen gövdesi gözler önüne serilen makine, tahminler doğru çıkarsa da APS-C sensöre, harici elektronik vizöre, Almanya merkezli özel bir üretim sürecine (50 saat sürdüğü belirtiliyor), dokunmatik LCD ekrana ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olacak. Leica T Type 701’in kit lens dahil 3000$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor ve makine ile beraber Leica VARIO-ELMAR-T ASPH 18-56mm f/3.5-5.6 zoom ve Leica SUMMICRON-T ASPH 23mm f/2 lens modellerinin de duyurulacağı söyleniyor. / (LR)


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theyapici 5 yıl
sigma güzel ama bakalım bir de Türklerin elinde nasıl duruyor
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madmax50 5 yıl
Anlamadığı konularda ahkam kesip bir de alanların aklından şüphe edenlere şaşıyorum. Kardeşim Leica kullanıcıları eğitim seviyesi en yüksek insanlar arasındadır. Param çok havam olsun diyen adam D800 üzerine 70-200 takıp gezer neden görünümü 30 yıl önceki modellere benzeyen makina alır?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yukarıdaki Leica m9 8000 dolar, lensler 5-6 bin dolar seviyesinde. Şimdi 15.000 dolar verip görünümü kıytırık bir makinayı kim alır? Demek ki bildikleri bir husus var, burada açıklama yapma gereği duymuyorum. İnsanları apttalıkla suçlamadan önce bir araştırın.
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dreamblue35 5 yıl
hani para harcayacak yer bulamasam yine de lecia marka bir makina almam, alanların da aklına şaşarım
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Blood Money 5 yıl
Leica berbat gözüküyor.
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Guest-1A72C1774 5 yıl Blood Money
Blood Money
Leica berbat gözüküyor.

Leica hep berbat bu markayı neden bu kadar abartırlar anlamam tamam sektörün köklü firmalarından ama çok yüksek fiyat ultra berbat dizayn Retro tasarım diye eski 200 liralık pozlu makinalara benziyor neyse içimi döktüm
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