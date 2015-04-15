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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Nisan 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon
Canon'dan iki yeni 5D serisi fotoğraf makinesi gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Geçtiğimiz dönemde hazırladığı yüksek MP değerine sahip EOS 5DS ve 5DS R modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Canon, CanonRumors'un şimdilik düşük doğruluk değeri verdiği haberine göre iki yeni 5D serisi fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu modellerden video / sinema odaklı EOS 5Dc modelinin 18MP çözünürlük, 61 noktalı AF sistemi, 100-240.800 ISO aralığı, 4K video, Dual Pixel AF 3 ve gelişmiş video ayarları taşıyacağı söylenirken, EOS 5D Mark 3 yerine hazırlandığı söylenen Mark IV modelinin ise 28MP sensör, saniyede 12 kare seri çekim hızı, Dual Pixel AF 3, yerine geldiği modele oranla çok daha gelişmiş AF sistemi, Crop modu, 100-204.800 ISO aralığı ve ilk olarak 7D Mark 2'de gördüğümüz Anti-flickr teknolojisi gibi detaylar taşıyacağı üzerinde duruluyor.
Not: Görsel temsilidir. 
Sony
Sony'nin yeni RX modeli modeli büyük sensöre sahip olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony, SonyAlphaRumors'un son haberine göre RX serisi yeni bir üst seviye kompakt fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. RX100 M3'den biraz daha büyük olduğu belirtilen modelin (Bir ihtimal RX100 M4 olabilir), Panasonic LX100'de kullanılan ile benzer geniş bir sensöre sahip olacağı da konuşulan bilgiler arasında yer alıyor. Ancak yeni BIONZ X işlemcisinde meydana gelen ısınma sorunları nedeniyle aynı A6000 gibi bu modelin de kısa zaman içerisinde satışa çıkmayacağı söyleniyor.
Fujifilm
Fujifilm'in XF 16mm F/1.4 R WR lensi bu hafta duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
X-Sistem ile iyi bir şekilde yoluna giden ve dedikodular gerçeğe çıkarsa organik sensör teknolojisiyle yeni bir devir başlatması beklenen Fujifilm, gelen bilgilere göre geniş açı çekimler için hazırladığı XF 16mm F/1.4 R WR lensini bu hafta içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir. -10 derece sıcaklıklara dahi dayanabildiği söylenen lens, çok yüksek ihtimalle 1,150$ fiyat etiketine sahip olacak ve suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı taşıyacak


İnceleme
DigitalRev Tv, Canon'un yeni 11-24mm f/4L USM lensini inceledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Görüntüleme sektörü için önemli incelemelere imza atan popüler YouTube kanalı DigitalRev TV, bu sefer Canon 11-24mm f/4L USM lensini inceledi. Sunduğu odak uzaklığı ile geniş açı çalışmalar ve manzara fotoğrafları için oldukça ideal bir seçenek oluşturan lens, yüksek fiyatına rağmen oldukça beğenildi. Yayınalanan incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.



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fukarakoala 4 yıl
Fuji 14mm F2.8 keskinlik ve odak mesafesi olarak çok iyiydi fiyatıda makul seviyede idi bu lensin farkı ne olacak acaba.
1 Yanıt Yanıtla
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Fujifilm Türkiye Mrk. 4 yıl fukarakoala
fukarakoala

Fuji 14mm F2.8 keskinlik ve odak mesafesi olarak çok iyiydi fiyatıda makul seviyede idi bu lensin farkı ne olacak acaba.

F 1,4 ve WR olması. (Water resistant / Suya dayanıklı )
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