Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Nisan 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon

Canon'dan iki yeni 5D serisi fotoğraf makinesi gelebilir

Geçtiğimiz dönemde hazırladığı yüksek MP değerine sahip EOS 5DS ve 5DS R modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Canon, CanonRumors'un şimdilik düşük doğruluk değeri verdiği haberine göre iki yeni 5D serisi fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu modellerden video / sinema odaklı EOS 5Dc modelinin 18MP çözünürlük, 61 noktalı AF sistemi, 100-240.800 ISO aralığı, 4K video, Dual Pixel AF 3 ve gelişmiş video ayarları taşıyacağı söylenirken, EOS 5D Mark 3 yerine hazırlandığı söylenen Mark IV modelinin ise 28MP sensör, saniyede 12 kare seri çekim hızı, Dual Pixel AF 3, yerine geldiği modele oranla çok daha gelişmiş AF sistemi, Crop modu, 100-204.800 ISO aralığı ve ilk olarak 7D Mark 2'de gördüğümüz Anti-flickr teknolojisi gibi detaylar taşıyacağı üzerinde duruluyor.

Not: Görsel temsilidir.

Sony

Sony'nin yeni RX modeli modeli büyük sensöre sahip olabilir

Sony, SonyAlphaRumors'un son haberine göre RX serisi yeni bir üst seviye kompakt fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. RX100 M3'den biraz daha büyük olduğu belirtilen modelin (Bir ihtimal RX100 M4 olabilir), Panasonic LX100'de kullanılan ile benzer geniş bir sensöre sahip olacağı da konuşulan bilgiler arasında yer alıyor. Ancak yeni BIONZ X işlemcisinde meydana gelen ısınma sorunları nedeniyle aynı A6000 gibi bu modelin de kısa zaman içerisinde satışa çıkmayacağı söyleniyor.

Fujifilm

Fujifilm'in XF 16mm F/1.4 R WR lensi bu hafta duyurulabilir

X-Sistem ile iyi bir şekilde yoluna giden ve dedikodular gerçeğe çıkarsa organik sensör teknolojisiyle yeni bir devir başlatması beklenen Fujifilm, gelen bilgilere göre geniş açı çekimler için hazırladığı XF 16mm F/1.4 R WR lensini bu hafta içerisinde kullanıcıların beğenisine sunabilir. -10 derece sıcaklıklara dahi dayanabildiği söylenen lens, çok yüksek ihtimalle 1,150$ fiyat etiketine sahip olacak ve suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı taşıyacak









İnceleme

DigitalRev Tv, Canon'un yeni 11-24mm f/4L USM lensini inceledi

Görüntüleme sektörü için önemli incelemelere imza atan popüler YouTube kanalı DigitalRev TV, bu sefer Canon 11-24mm f/4L USM lensini inceledi. Sunduğu odak uzaklığı ile geniş açı çalışmalar ve manzara fotoğrafları için oldukça ideal bir seçenek oluşturan lens, yüksek fiyatına rağmen oldukça beğenildi. Yayınalanan incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.







