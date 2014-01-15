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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Ocak 2014"

5 yıl
4,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus E-M10, E-M5’den daha ufak gövde ve dahili flaş ile gelecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un belirli bir süredir üzerinde çalışma gösterdiği yeni fotoğraf makinesi E-M10, elde edilen son bilgilere göre gövde olarak E-M5’den daha ufak olacak ve üzerinde dahili bir flaş taşıyacak. Kısa süre önce Endonezya merkezli olarak kayıt altına alınan E-M10, şimdiye kadar öğrenildiği kadarıyla ise E-M5 ile aynı 16MP sensöre, True Pic VII görüntü işlemcisine, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, retro tasarıma ve 3 eksenli görüntü sabitleme sistemine sahip olacak. Makinenin CP+ 2014 fuarında resmi olarak duyurulması bekleniyor.



Nikon

Nikon’dan CP+ 2014 kapsamında AW120, P600, P340, S9600 ve S9700 modelleri gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının öncü isimlerinden Nikon, Endonezya merkezli olarak Coolpix serisi yeni AW120, P600, P340, S9600 ve S9700 model isimli kompakt fotoğraf makinelerini kayıt altına aldı. Teknik olarak detayları belli olmayan bu fotoğraf makinelerinin, Şubat ayında düzenlenecek CP+ 2014 fuarı kapsamında kullanıcıların beğenisine sunulacağı söyleniyor.



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DH Misafiri 4 yıl
merhaba Nikon Coopix P 600 zoom testi yapıldı aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. youtube.com/...
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