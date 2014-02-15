Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samyang





Samyang, otomatik netlemeye sahip lens üretimine başlıyor

Fotoğraf dünyasının öne çıkan lens üreticilerinden Samyang, PhotoRumors’un haberine göre dahili otomatik netleme sistemine sahip lenslerin üretimine yakın zamanda başlıyor. Aynı zamanda logosunu da güncelleyen firma, hatırlayacağınız üzere fiyat / performans oranı yüksek lensleri ile oldukça beğeniliyor.













Fujifilm





Fujifilm, CP+ 2014 fuarı kapsamında yeni lens kapağı ve tele dönüştürme lensini görücüye çıkarttı

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde yeni geliştirdiği X-T1 aynasız fotoğraf makinesini duyuran Fujifilm, CP+ 2014 fuarı kapsamında da boş durmadı ve yeni lens kapağı ile tele dönüştürme lensini görücüye çıkarttı. Bu ürünlerden “X-Mount Filter in Cap Lens” model ismiyle gelen lens modeli, hem gövde görevi görüyor hem de 24mm odak uzaklığına ve F/8 diyafram değerine sahip detaylarıyla fotoğraf çekilmesine izin veriyor. Fujifilm’in tele dönüştürme lensi ise X100 ve X100S’in sabit 23mm üzerine takılarak odak uzaklığını 35mm seviyesine getiriyor. Fiyatları hakkında bilgi bulunmayan ürünlerin Nisan ya da Mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor.













Canon





Canon 7D Mark 2’nin teknik özellikleri Panasonic’in GH4 sunumu kapsamında ortaya çıktı

Canon’un uzun zamandır piyasada yer alan EOS 7D DSLR fotoğraf makinesi yerine gelmesi beklenen 7D Mark 2 modeli, Panasonic’in GH4 sunumu kapsamında teknik detayları ile ortaya çıktı. Şimdilik %100 doğru olarak nitelendirilmeyen detaylar şu şekilde;





20MP sensör

ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)

1/8000 enstantane hızı

Sessiz perde modu

19 noktadan sahne algılamalı AF sistemi

Saniyede 8 kare seri çekim hızı

15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu

3.0-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran

Suya karşı dayanıklı gövde

910g ağırlık







