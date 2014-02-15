Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Şubat 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Samyang
Samyang, otomatik netlemeye sahip lens üretimine başlıyor
Fotoğraf dünyasının öne çıkan lens üreticilerinden Samyang, PhotoRumors’un haberine göre dahili otomatik netleme sistemine sahip lenslerin üretimine yakın zamanda başlıyor. Aynı zamanda logosunu da güncelleyen firma, hatırlayacağınız üzere fiyat / performans oranı yüksek lensleri ile oldukça beğeniliyor.
Fujifilm
Fujifilm, CP+ 2014 fuarı kapsamında yeni lens kapağı ve tele dönüştürme lensini görücüye çıkarttı
Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde yeni geliştirdiği X-T1 aynasız fotoğraf makinesini duyuran Fujifilm, CP+ 2014 fuarı kapsamında da boş durmadı ve yeni lens kapağı ile tele dönüştürme lensini görücüye çıkarttı. Bu ürünlerden “X-Mount Filter in Cap Lens” model ismiyle gelen lens modeli, hem gövde görevi görüyor hem de 24mm odak uzaklığına ve F/8 diyafram değerine sahip detaylarıyla fotoğraf çekilmesine izin veriyor. Fujifilm’in tele dönüştürme lensi ise X100 ve X100S’in sabit 23mm üzerine takılarak odak uzaklığını 35mm seviyesine getiriyor. Fiyatları hakkında bilgi bulunmayan ürünlerin Nisan ya da Mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor.
Canon
Canon 7D Mark 2’nin teknik özellikleri Panasonic’in GH4 sunumu kapsamında ortaya çıktı
Canon’un uzun zamandır piyasada yer alan EOS 7D DSLR fotoğraf makinesi yerine gelmesi beklenen 7D Mark 2 modeli, Panasonic’in GH4 sunumu kapsamında teknik detayları ile ortaya çıktı. Şimdilik %100 doğru olarak nitelendirilmeyen detaylar şu şekilde;
- 20MP sensör
- ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)
- 1/8000 enstantane hızı
- Sessiz perde modu
- 19 noktadan sahne algılamalı AF sistemi
- Saniyede 8 kare seri çekim hızı
- 15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu
- 3.0-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran
- Suya karşı dayanıklı gövde
- 910g ağırlık
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4k isteyenleri C serisine yonlendirirler.
Bir sonraki 5D guncellemesinde gelir.
O zamana da cok var
Ben koyacaklarını düşünmüyorum ancak belli de olmaz. Artık MP değeri yanında yüksek video çözünürlüğü de yarıştırılmaya başlandı
Olmaz büyük ihtimalle.