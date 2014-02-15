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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Şubat 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samyang

Samyang, otomatik netlemeye sahip lens üretimine başlıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının öne çıkan lens üreticilerinden Samyang, PhotoRumors’un haberine göre dahili otomatik netleme sistemine sahip lenslerin üretimine yakın zamanda başlıyor. Aynı zamanda logosunu da güncelleyen firma, hatırlayacağınız üzere fiyat / performans oranı yüksek lensleri ile oldukça beğeniliyor.



Fujifilm

Fujifilm, CP+ 2014 fuarı kapsamında yeni lens kapağı ve tele dönüştürme lensini görücüye çıkarttı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde yeni geliştirdiği X-T1 aynasız fotoğraf makinesini duyuran Fujifilm, CP+ 2014 fuarı kapsamında da boş durmadı ve yeni lens kapağı ile tele dönüştürme lensini görücüye çıkarttı. Bu ürünlerden “X-Mount Filter in Cap Lens” model ismiyle gelen lens modeli, hem gövde görevi görüyor hem de 24mm odak uzaklığına ve F/8 diyafram değerine sahip detaylarıyla fotoğraf çekilmesine izin veriyor. Fujifilm’in tele dönüştürme lensi ise X100 ve X100S’in sabit 23mm üzerine takılarak odak uzaklığını 35mm seviyesine getiriyor. Fiyatları hakkında bilgi bulunmayan ürünlerin Nisan ya da Mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor.



Canon

Canon 7D Mark 2’nin teknik özellikleri Panasonic’in GH4 sunumu kapsamında ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un uzun zamandır piyasada yer alan EOS 7D DSLR fotoğraf makinesi yerine gelmesi beklenen 7D Mark 2 modeli, Panasonic’in GH4 sunumu kapsamında teknik detayları ile ortaya çıktı. Şimdilik %100 doğru olarak nitelendirilmeyen detaylar şu şekilde;

  • 20MP sensör
  • ISO 100-12,800 (25600 arttırılmış)
  • 1/8000 enstantane hızı
  • Sessiz perde modu
  • 19 noktadan sahne algılamalı AF sistemi
  • Saniyede 8 kare seri çekim hızı
  • 15 RAW, 126 JPEG önbellek boyutu
  • 3.0-inç 1040k nokta dokunmatik LCD ekran
  • Suya karşı dayanıklı gövde
  • 910g ağırlık



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musty578 5 yıl
samyang yürüme koş artık makineler aldı başını gidiyor lensler olduğu yerde sayıyor
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Thomassee 5 yıl
Bence de koymazlar.

4k isteyenleri C serisine yonlendirirler.

Bir sonraki 5D guncellemesinde gelir.

O zamana da cok var
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Thomassee 5 yıl
7D mk2 acaba 4k çeker mi
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CanTnçr 5 yıl Thomassee
Thomassee

7D mk2 acaba 4k çeker mi


Ben koyacaklarını düşünmüyorum ancak belli de olmaz. Artık MP değeri yanında yüksek video çözünürlüğü de yarıştırılmaya başlandı
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GylR? 5 yıl Thomassee
Thomassee
7D mk2 acaba 4k çeker mi


Olmaz büyük ihtimalle.
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