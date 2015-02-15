Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Şubat 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon D810a, gündelik kullanıma uygun bir fotoğraf makinesi değil

Nikon’un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz gökyüzü fotoğrafçılığına özel yeni DSLR fotoğraf makinesi D810a, yapılan resmi açıklamalara göre gündelik kullanıma uygun bir fotoğraf makinesi değil. Bazı kullanıcıların “yeri geldiğinde gökyüzü, yeri geldiğinde de normal kullanırım” görüşüne karşı yapılan açıklamaya göre makinenin gündüz pozlamalarında kırmızı parlama problemi yaratabileceği, bunun da özel olarak modifiye edilen IR yani kızılötesi filtresine bağlı olduğu belirtiliyor.





















Sony





Sony, CP+ fuarı kapsamında yeni duyuru yapmayan tek şirket oldu

Fotoğraf dünyasının farklı isimlerinden Sony, birçok kişinin büyük umutlarla beklediği Japonya merkezli CP+ fuarı kapsamında yeni hiçbir ürün tanıtmayarak hayal kırıklığı yarattı. Fuar standında daha önce tanıttığı yeni FE 24-240mm Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3, FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, Sony FE 28mm f/2 ve Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA lenslerini sergilemekle yetinen firmanın, görüntüleme tarafında yaptığı en son duyuru Kasım ayın sonundaki A7 II modeliydi.













Pentax / Ricoh





Pentax’ın uzun zamandır beklenen FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi CP+ kapsamında prototip olarak sergilendi

Pentax’ın uzun yıllardık beklenen FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi, firma tarafından söz verildiği üzere CP+ fuarı kapsamında prototip olarak kullanıcıların karşısına çıkartıldı. Standart bir tasarım ile gelen modelin, DA lensleri kesme modu ile kullanılabileceği dışında da çok fazla teknik bilgi yer almıyor.









Fujifilm





Fujifilm’in yol haritasına yeni eklediği lensler de CP+ kapsamında görücüye çıkartıldı

X-Sistem ile önemli bir ivme yakalayan Fujifilm, hatırlayacağınız üzere kısa süre önce “lens yol haritasını” güncellemiş ve listeye Fuji XF 120mm f/2.8 R 1:1 makro, Fuji XF 35mm f/2 R lens modelleri ile 1.4x telekonvertör modellerini eklemişti. Firma CP+ standında bu lenslere ek olarak ayrıca XF 16mm f/1.4, XF 90mm f/2, XF ve 100-400mm lenslerini de sergiledi.

















Canon





Canon’un yeni amiral gemisi 2016’da gelebilir

Geçtiğimiz günlerde üzerinde uzun zamandır çalıştığı 120MP CMOS sensörünü yeniden sergileyen Canon, CanonRumors’un son haberine göre EOS-1DX’in yerini alacak yeni amiral gemisini 2015 yılı içerisinde duyurup 2016’da kullanıcıların beğenisine sunacak. Nikon’un D4 yerine geliştirmeye başladı D5’e bağlı olarak çıkış tarihinin şekillenebileceği belirtilen modelin, yeni sensör ve DIGIC 7 işlemci ile gelebileceği de söylentiler arasında öne çıkıyor. Ayrıca amiral gemisi modellerin genelde olimpiyat yıllarına getirilmesi de 2016’yı büyük bir adaya yapıyor.













Sigma





Sigma, 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary lensinin satış fiyatını açıkladı

Sektörün sayılı lens sağlayıcılarından Sigma, ilk duyurusunu geçtiğimiz Photokina fuarında yaptığı 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary lensinin resmi satış fiyatını Nikon ve Canon bayonetler için 1089$ olarak açıkladı. Lensin dağıtımına ise önümüzdeki ay başlanıyor.











