Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Temmuz 2013"

5 yıl
398
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Panasonic       
Çıkması beklenen yeni Panasonic fotoğraf makinesinin fiyatı 1000$ seviyesinde olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz gün ilk bilgileri gelen Panasonic GX7 fotoğraf makinesinin Ağustos ayında satışa çıkacağı firmanın Amerika bölümünün Instagram sayfası üzerinde kısa süre önce kesinleşmişti. Şimdilik teknik olarak 18MP çözünürlüğe sahip sensöre, iki eksenli dahili görüntü sabitleme teknolojisine, lensleri değiştirilebilir yapıya, dahili hareketli elektronik vizöre ve flaşa sahip olacağını öğrendiğimiz modelin, sağlam kaynaklara dayanan bilgilere göre 1000$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor.
Sony
Sony, DSLR benzeri E-Mount NEX serisi bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Şimdilik Project Alpha Fox ismiyle geçen proje kapsamında karşımıza DSLR fotoğraf makinelerine benzer gövde yapısına ve E-Mount bağlantıya sahip ilk NEX serisi fotoğraf makinesi ile çıkması beklenen teknoloji devi Sony'nin, bu modeli Canon'un giriş seviye REBEL modellerine rakip olarak çıkarması bekleniyor. Model hakkında daha fazla ayrıntı yer almıyor ancak SonyAlphaRumors habere büyük doğruluk payı veriyor.
Canon 
Ephotozine, Canon'un EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Ephotozine, Canon'un uzun zamandır piyasada yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II lens incelemesini yayınladı. Fiyat, gövde yapısı ve görüntü kalitesi açısından oldukça dengeli olduğu belirtilen lensin incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Nazi 5 yıl
Teşekkürler haber için.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser ll 5 yıl
haber için teşekkürler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax50 5 yıl
Panasonic ne zaman ucuz makina çıkardı ki?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC Butterfly video inceleme "5" Full HD Ekran, BeatsAudio ve Fazlası" 5 yıl Corsair Force GS 128GB SSD sürücü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim