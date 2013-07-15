Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Temmuz 2013"

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Panasonic

Çıkması beklenen yeni Panasonic fotoğraf makinesinin fiyatı 1000$ seviyesinde olabilir

Geçtiğimiz gün ilk bilgileri gelen Panasonic GX7 fotoğraf makinesinin Ağustos ayında satışa çıkacağı firmanın Amerika bölümünün Instagram sayfası üzerinde kısa süre önce kesinleşmişti. Şimdilik teknik olarak 18MP çözünürlüğe sahip sensöre, iki eksenli dahili görüntü sabitleme teknolojisine, lensleri değiştirilebilir yapıya, dahili hareketli elektronik vizöre ve flaşa sahip olacağını öğrendiğimiz modelin, sağlam kaynaklara dayanan bilgilere göre 1000$ gibi yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sony

Sony, DSLR benzeri E-Mount NEX serisi bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir

Şimdilik Project Alpha Fox ismiyle geçen proje kapsamında karşımıza DSLR fotoğraf makinelerine benzer gövde yapısına ve E-Mount bağlantıya sahip ilk NEX serisi fotoğraf makinesi ile çıkması beklenen teknoloji devi Sony'nin, bu modeli Canon'un giriş seviye REBEL modellerine rakip olarak çıkarması bekleniyor. Model hakkında daha fazla ayrıntı yer almıyor ancak SonyAlphaRumors habere büyük doğruluk payı veriyor.

Canon

Ephotozine, Canon'un EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II lens incelemesini yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Ephotozine, Canon'un uzun zamandır piyasada yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II lens incelemesini yayınladı. Fiyat, gövde yapısı ve görüntü kalitesi açısından oldukça dengeli olduğu belirtilen lensin incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz