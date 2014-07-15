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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS II hakkında yeni bilgiler geldi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon’un EF 100-400mm f4-5.6L IS lens modeli yerine hazırladığı uzun zamandır konuşulan EF 100-400 f/4.5-5.6L IS II hakkında Canon Rumors tarafından yeni bilgiler yayınlandı. EOS 7D Mark 2 ile beraber 5 Eylül tarihinde duyurulabileceği söylenen lens, teknik olarak yeni IS yani görüntü sabitleme teknoloji, eskiye oranla daha hafif gövde ağırlığı, 82mm filtre çapı ve yeni optik kaplama gibi detaylarla gelerek 2400$ fiyat etiketine sahip olacak. (CR)


Pentax

Pentax, K-3 DSLR fotoğraf makinesini yazılımsal olarak güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli isimlerinden Pentax, tüm teknik detaylarına burada yer verdiğimiz K-3 model isimli DSLR fotoğraf makinesini yazılımsal olarak v1.10 sürümüme güncelledi. Yayınlanan bu sürümüyle lens düzeltme bölümüne kırınım düzeltme seçeneği eklenen K-3, aynı zamanda artık çok daha stabil ve performansı çalışma gösterebiliyor, dijital filtreler ile renk düzeltme işlemlerini daha hızlı yerine getiriyor, otomatik beyaz ayarı performansı için stabilitesi arttırılıyor ve son olarak ISO ayarıyla ilgili ufak bir değişiklik alıyor. Yeni sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

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