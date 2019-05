Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "15 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS II hakkında yeni bilgiler geldi

Canon’un EF 100-400mm f4-5.6L IS lens modeli yerine hazırladığı uzun zamandır konuşulan EF 100-400 f/4.5-5.6L IS II hakkında Canon Rumors tarafından yeni bilgiler yayınlandı. EOS 7D Mark 2 ile beraber 5 Eylül tarihinde duyurulabileceği söylenen lens, teknik olarak yeni IS yani görüntü sabitleme teknoloji, eskiye oranla daha hafif gövde ağırlığı, 82mm filtre çapı ve yeni optik kaplama gibi detaylarla gelerek 2400$ fiyat etiketine sahip olacak. (CR)