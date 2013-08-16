Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Elicar





Elicar V-HQ 300-600mm f/4.1-5.7 lens modeli yakında satışa sunuluyor

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Photokina şovunda sergilenen Elicar V-HQ 300-600mm f/4.1-5.7 lens modeli gelen bilgilere göre yakında satışa sunuluyor. İçerisinde otomatik netleme motoru bulunmayan lens, APS-C sensöre sahip Nikon ve Canon DSLR fotoğraf makineleri ile kullanılabiliyor. Doğa fotoğrafçıları için sunduğu 300-600mm aralığı ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken modelin, kısa bir zaman içerisinde 12,000$ fiyat etiketiyle son kullanıcıyla buluşacağı söyleniyor.

LowePro





LowePro, Photo Sport Shoulder isimli iki yeni çanta modelini duyurdu

Önde gelen çanta üreticilerinden LowePro'nun Photo Sport Shoulder ismini verdiği çanta modelleri, DSLR ya da aynasız fotoğraf makinelerinin kolda taşınması amacıyla hazırlanmış. İç boyutlarına göre 18L ve 12L şeklinde ikiye bölünen modeller, ortak olarak üst seviye su geçirmez dış kaplamaya, çıkartılabilir iç koruma bölümlerine ve birçok farklı aksesuar için saklama yuvalarına sahipler. LowePro tarafından duyurulan çantalardan 18L modeli 84$, 12L modeli ise 74$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.