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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          
Elicar

Elicar V-HQ 300-600mm f/4.1-5.7 lens modeli yakında satışa sunuluyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Photokina şovunda sergilenen Elicar V-HQ 300-600mm f/4.1-5.7 lens modeli gelen bilgilere göre yakında satışa sunuluyor. İçerisinde otomatik netleme motoru bulunmayan lens, APS-C sensöre sahip Nikon ve Canon DSLR fotoğraf makineleri ile kullanılabiliyor. Doğa fotoğrafçıları için sunduğu 300-600mm aralığı ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken modelin, kısa bir zaman içerisinde 12,000$ fiyat etiketiyle son kullanıcıyla buluşacağı söyleniyor.
LowePro

LowePro, Photo Sport Shoulder isimli iki yeni çanta modelini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önde gelen çanta üreticilerinden LowePro'nun Photo Sport Shoulder ismini verdiği çanta modelleri, DSLR ya da aynasız fotoğraf makinelerinin kolda taşınması amacıyla hazırlanmış. İç boyutlarına göre 18L ve 12L şeklinde ikiye bölünen modeller, ortak olarak üst seviye su geçirmez dış kaplamaya, çıkartılabilir iç koruma bölümlerine ve birçok farklı aksesuar için saklama yuvalarına sahipler. LowePro tarafından duyurulan çantalardan 18L modeli 84$, 12L modeli ise 74$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

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madmax50 5 yıl en beğenilen
12.000 dolar ver ve elle netle o da iyiymiş...
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JoeyBane 5 yıl
Teleskop mübarek.
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-Ryuzaki- 5 yıl
Yeşil lensler sniper dürbününü andırıyor
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ozturert 5 yıl
Elicar'ın sahibi Hasselblad mı çok merak ettim şimdi (NEX-7'yi RX100'ü alıp üzerinei deriyle kaplayıp 8-10 kat fiyata satmaya çalışan firma). 12,000 $'a otomatik odaklaması olmayan Elicar marka objektif alan çıkacak mı? Canikon'un benzer objektiflerinden bile daha pahalı. Canikon'un 300-600mm'si yok ama 500mm var, 600mm var, 200-400 var ve hepsi mükemmel. VR/IS var AF var.
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Elder Wand 5 yıl
Yeşil lensler
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madmax50 5 yıl en beğenilen
12.000 dolar ver ve elle netle o da iyiymiş...
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memoseler 5 yıl
Pek aram yoktur ama şu yeşil lenslere bittim...
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