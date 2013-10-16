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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon
Nikon D5300'in ilk görseli ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'un geçtiğimiz aylarda ilk dedikoduları ortaya çıkan yeni giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesinin Digicame-info sitesi tarafından ilk görseli yayınladı. Tasarımsal olarak yerine geleceği D5200 modelinden çokta farklı bir çizgi ortaya koymayan D5300, tam olarak kesinleşmemiş olsa da teknik olarak 24 mega piksel çözünürlüğünde bir sensöre, 39 noktaya sahip otomatik netleme sistemine, yeni geliştirilen EXPEED 4 görüntü işlemcisine ve çağın gereklerine uygun olarak dahili Wi-Fi ve GPS kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olacak.
Panasonic 
Panasonic'in ufak boyutlu GM1 fotoğraf makinesi de görüntülendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic'in uzun zamandır konuşulan GM1 fotoğraf makinesi için ilk görseller yayınladı. Daha önce söylendiği gibi ufak boyutlara sahip bir MFT sistem fotoğraf makinesi olan GM1, ortaya çıkan görselde üzerinde yeni 12-32mm lens modelini taşıyor. Teknik olarak içerisinde GX7'de kullanılan 16 mega piksel Live MOS sensör, VENUS görüntü işlemcisi, dokunmatik LCD ekran, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği, magnezyum alaşım gövde ve farklı renk seçenekleri ile geleceği belirtilen GM1, 17 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacak.


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zanile 5 yıl
Oto fokus motoru olacak mı acaba (5300)
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CanTnçr 5 yıl zanile
CCircassian

Oto fokus motoru olacak mı acaba (5300)

O konuda bir bilgi yok ancak Nikon %99 ihtimalle otomatik netleme motoru koymaz D5300 içerisine
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