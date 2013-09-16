Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon, 100mm F/2.5 "Orta Format" uyumlu lens patenti aldı

Önemli görüntüleme firmalarından Nikon, bildiğiniz üzere Hasselblad, Phase One ve Pentax gibi firmaların bulunduğu orta format fotoğraf makinesi pazarında yer almıyor. Ancak Nikon Rumors'un bulduğu bir lens patenti, firmanın bu alana yönelik çalışmalar yaptığını gösteriyor. Bu doğrultuda 100mm F/2.5 lens patenti aldığı ortaya çıkan Nikon, orta format sistemler için aldığı ilk lens patenti ile yakın zaman içerisinde olmasa da, önümüzdeki yıllarda aktif olarak orta format fotoğraf makinesi pazarına giriş yapabilir. Ayrıca yakın zaman içerisinde Canon'un da bu pazara giriş yapmak için bazı firmalar ile görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.





Sony

Sony'nin FF (Tam Kare) sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesi Ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunuluyor

Sony hakkında elde ettiği bilgiler çoğu zaman doğru çıkan SonAlphaRumors, kaynaklarından öğrendiği ve yüksek doğruluk payı verdiği yeni dedikodular doğrultusunda Sony'nin, 24 - 30 Ekim tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek Photoplus Expo isimli fuar kapsamında FF (Tam Kare) sensöre sahip NEX serisi fotoğraf makinesini resmen tanıtacağını belirtiliyor. Uzun zamandır bilgileri gelen fotoğraf makinesiyle beraber yeni lens modelleri de karşımıza çıkabilir.