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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sigma
DigitalCameraReview, Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM lens modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz aylar içerisinde resmi duyurusu yapılan ve dün çıkış tarihiyle fiyatı açıklanan Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM lens modeli ile çekilmiş örnek fotoğraflar DigitalCamera Review isimli internet sitesi tarafından yayınlandı. Sunduğu özellikler ile dikkat çeken lensin performansını buradan görebilirsiniz. 


Sony
Sony, RX100 MK2 fotoğraf makinesinin teknik özellikleri belli oldu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin hali hazırda satılmakta olan RX100 fotoğraf makinesinin yerine duyurulması beklenen RX100 MK2 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Detaylara bakacak olursak;
  • 20.9MP 1-inç Exmor R CMOS sensör
  • 100-12800 ISO aralığı
  • Carl Zeiss Vario-Sonnar T 10.4 – 37.1mm f/1.8-4.9 lens
  • Memory Stick XC Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, SD Card, Eye-Fi hafıza kartı destekleri
  • HDMI ve USB2.0 portları
  • HotShoe bağlantı yuvası
  • 3-inç 1.28 milyon nokta TFT LCD ekran
  • Wi-Fi  IEEE 802.11b/g/n kablosuz bağlantı desteği
  • 101.6mm × 58.1mm × 38.3mm boyut ve 281 gram ağırlık
27 Haziran tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen Sony RX100 MK2 modelinin ayrıca 112 sayfalık kullanma kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.


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depeche35 5 yıl
Bizde ne zaman satılacak ?
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olağan_şüpheli 5 yıl
ne güzel lens bee ...18-35mm f/1.8 DC HSM

rx100 e hareketli ekran gelmiş ,hot shoe ve kablosuz bağlantı gelmiş.
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