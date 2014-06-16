Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Haziran 2014"

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Fujifilm

Fujifilm X-T1’in halefi X-T1b hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Sigma

A-Mount uyumlu 24-105mm F 4.0 DG OS HSM Zoom lens modeli Eylül ayına kaldı

Son dönemde hazırladığı lensler ile dikkatleri üzerine çeken firmalardan Sigma, “Nikon, Canon, Sigma ve Sony Alpha” fotoğraf makineleri için hazırladığı lens modelinin A-Mount uyumlu versiyonun Eylül ayında kaldığını bildirdi. A-Mount hariç diğer versiyonları satın alınabilen lens, 899$ fiyat etiketine sahip ve sabit diyafram aralığı ve odak uzaklığı ile genel kullanım için çok ideal bir yapı oluşturuyor. Firmanın yeni modellerinde kullandığı gövde kaplamasıyla gelen ve bu sayede uzun kullanımlarda bile sorun yaşatmayan 24-105mm F 4.0 DG OS HSM Zoom, teknik olarak 19 element 14 grup optik dizilime, F/22 minimum diyafram değerine, 82mm filtre çapına, 84.1°-23.3° görüş açısına, 45 cm minimum netleme mesafesine, 88.6mm x 109.4mm boyuta, 885 gram ağırlığa, 1:4.6 büyütme oranına ve 9 diyafram bıçağına sahip.