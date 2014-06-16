Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Haziran 2014"

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Fujifilm
Fujifilm X-T1’in halefi X-T1b hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı
X-Sistem ile yakaladığı başarılı çizgiyi devam ettirmek isteyen Fujifilm’in hali hazırda satılan X-T1 yerine geliştirdiği X-T1b hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu doğrultuda isminin X-T1b yerine X-T1P olacağı söylenen aynasız sistem fotoğraf makinesi, yüksek ihtimalle 4 milyon noktalık (X-T1 2.36 milyon nokta) bir elektronik vizör taşıyacak ve Temmuz ayının ilk haftasında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tüm detaylarına burada değindiğimiz Fujifilm X-T1 ise 28 Ocak 2014 tarihinde resmi olarak duyurulmuştu.
Not: Görsel temsilidir. (FR)
Sigma
A-Mount uyumlu 24-105mm F 4.0 DG OS HSM Zoom lens modeli Eylül ayına kaldı
Son dönemde hazırladığı lensler ile dikkatleri üzerine çeken firmalardan Sigma, “Nikon, Canon, Sigma ve Sony Alpha” fotoğraf makineleri için hazırladığı lens modelinin A-Mount uyumlu versiyonun Eylül ayında kaldığını bildirdi. A-Mount hariç diğer versiyonları satın alınabilen lens, 899$ fiyat etiketine sahip ve sabit diyafram aralığı ve odak uzaklığı ile genel kullanım için çok ideal bir yapı oluşturuyor. Firmanın yeni modellerinde kullandığı gövde kaplamasıyla gelen ve bu sayede uzun kullanımlarda bile sorun yaşatmayan 24-105mm F 4.0 DG OS HSM Zoom, teknik olarak 19 element 14 grup optik dizilime, F/22 minimum diyafram değerine, 82mm filtre çapına, 84.1°-23.3° görüş açısına, 45 cm minimum netleme mesafesine, 88.6mm x 109.4mm boyuta, 885 gram ağırlığa, 1:4.6 büyütme oranına ve 9 diyafram bıçağına sahip. (SAR)
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