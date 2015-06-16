Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon 16-80mm F/2.8-3.5 DX lens modeli yakın zamanda duyurulabilir
Sektörün önemli ismi Nikon, NikonRumors'un son haberine göre Nikkor 500mm f/4E FL ED VR ve 600mm f/4E FL ED VR lensleri yanında yeni Nikkor 16-80mm F/2.8-3.5 DX modelini de yakın zaman içerisinde resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunabilir. Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G DX ED VR yerini alması beklenen lens, APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makineleri için hazırlanıyor ve odak uzaklığıyla genel kullanım için ideal bir yapı sunuyor.
Not: Görsel temsilidir.
Canon
PhotographyBlog, Canon EOS 5DS ile çekilmiş örnekler yayınlamaya devam ediyor
Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 50.6 MP'lik FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 5DS ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. PhotographyBlog tarafından bu sefer Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM lens modeli kullanılarak çekilen örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. Örneklerde 80 JPEG, 42 adet RAW bulunuyor.
Sony
Sony, A7/A7r/A7s ve A6000 için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Kısa süre önce duyurduğu üç yeni fotoğraf makinesi konuşulmaya devam eden Sony, A7/A7r/A7s ve A6000 model isimli aynasız fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. Güncellemeler makinelerin başlangıç hızını geliştiriyor ve A6000'e XAVC-S video kayıt formatını dahil ediyor. Güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
Olympus
Olympus E-M ve E-M5II için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Detaylarına hemen yukarıda yer verdiğimiz Sony sonrası Olympus da E-M ve E-M5II model isimli fotoğraf makineleri için yeni yazılım (firmware) güncellemeleri yayınladı. Güncellemeler iki makineye ortak olarak "Underwater" fonksiyonu ekledi. E-M1 ayrı olaraksa "Live View Boost 2" özelliği kazandı. Güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.
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