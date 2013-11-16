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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Nikon

Nikon, D3100, D3200, D5100, D5200 ve P7700 fotoğraf makinelerini güncellendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasaya sunduğu modellerine yazılımsal olarak destek vermeye devam eden Nikon, bu doğrultuda D3100, D3200, D5100, D5200 ve P7700 fotoğraf makinelerini güncellendi. Makinelerin kalan pil süresi ile ilgili bazı düzeltmeler getiren güncellemeler, ayrıca EN-EL14a bataryanın da performans / çekim ömrünü de maksimum seviyeye getiriyorlar. Yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz.


Olympus

DxOMark, Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı ayrıntılı test ve incelemeler ile adından sıkça söz ettiren DxOMark’ın yeni konuğu Olympus’un MFT sistem M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO lens modeli oldu. Yapılan testler sonucunda siteden 19 puan alan lens, Panasonic G X Vario 12-35mm f2.8 ile benzer bir performans sergiledi ve genel olarak oldukça beğenildi. Site tarafından M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.


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