Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Kasım 2015"

Canon

Canon 70D yakın zamanda güncellenebilir

Görüntüleme sektörünün büyük ismi Canon, CanonRumors'un son haberine gelişmiş özelliklere sahip APS-C DSLR fotoğraf makinesi EOS 70D'yi yakın zaman içerisinde güncelleyebilir. EOS 80D'den önce güncellenecek duyumları gelen 70D, bir ihtimal gökyüzü fotoğrafçılığına özel 70Da versiyonu ile karşımıza çıkabilir. Bu bilginin geldiği kaynağın yeni model için verdiği teknik detaylar ise 70D ile aynı otomatik netleme sistemi, Dual Pixel AF teknolojisine sahip 24MP sensör, biraz daha yüksek önbellek ve DIGIC 5+ yerine daha güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi şeklinde sıralanıyor.

Canon 80D hakkında yeni bilgiler

Yukarıda yer verdiğimiz bilgilere ek olarak CanonWatch sitesinden EOS 80D hakkında bazı bilgiler geldi. 2016'nın yaz aylarında karşımıza çıkacağı belirtilen DSLR fotoğraf makinesi, büyük ihtimalle Dual Pixel AF teknolojisine sahip 28MP'lik bir APS-C sensör barındıracak ve 4K olmasa da yeni video modlayı taşıyacak. Bu yeni model hakkında gelen son bilgi ise erken beta üniteleriyle test edilmeye başlandığı yönünde.

Panasonic

Üç Panasonic fotoğraf makinesine önemli bir yazılım güncellemesi gelebilir

Fotoğraf makinesi pazarının öne çıkan isimlerinden Panasonic, 4/3Rumors sitesine isimsiz bir kaynaktan gelen bilgiye göre FZ300, G7 ve GX8 fotoğraf makinesi modellerine yakın zaman içerisinde önemli bir yazılım güncellemesi yayınlamaya hazırlanıyor. Güncelleme ile modellere "post focus" özelliği ekleneceği, bu özellik sayesinde 4K çözünürlükte MP4 formatında çekilen videolardan JPG formatında istenilen bölgenin ne olduğu fotoğraflar çıkartılabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.