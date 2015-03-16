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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Mart 2015"

4 yıl
1,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sektörel
PhotoRumors, 2014 yılının en kötü fotoğraf makinelerini seçmek adına yeni bir anket başlattı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf dünyasının en önemli bilgi sağlayıcılarından PhotoRumors, benzerlerlerini geçtiğimiz seneler için de yaptığı "2014 Yılının En Kötü Kamerası" ödülü için kendi sitesi üzerinde yeni bir anket başlattı. Buradan oy kullanarak katılabileceğiniz listede Hasselblad Lunar, Hasselblad HV, JK Imaging lens kamera, Vivitar IU680 lens kamera, Pentax K-S1, Ricoh WG-M1, Sigma dp2 Quattro, Leica M Edition 60 ve King Jim fare kamera modeli yer alıyor.
Adobe
Adobe Lightroom 6'nın ön siparişine başlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Adobe'nin geçtiğimiz haftalarda birçok bilgisi ve video ortaya çıkan yeni fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom 6, Amerika merkezli BestBuy üzerinde 150$ fiyat etiketiyle ön siparişe çıktı. Mart ayı sonunda satışına başlanması beklenen yazılım, Lightroom 5 üzerine önemli yenilikle getiriyor ve söylenenler doğru çıkarsa çok daha hızlı / performanslı çalışma gösteriyor.

İnceleme
Tony Northrup, Yongnuo 50mm f/1.8 ve Canon 50mm f/1.8 lensleri için karşılaştırma videosu yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf odaklı yayınlar yapan önemli isimlerinden Tony Northrup, bu sefer Yongnuo 50mm f/1.8 ve Canon 50mm f/1.8 lenslerini karşılatırdı. Canon'un uzun zamandır piyasada yer alan ve en çok kullanılan lensleri arasında yer alan 50mm f/1.8'in birebir kopyası olarak Çin merkezli üretici Yongnuo tarafından hazırlanan alternatif 50mm f/1.8, uygun fiyatlı oldukça dikkat çekiyor ancak performans açısından -beklentiler dahilinde- Canon'un gerisinde kalıyor. Yapılan incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.



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