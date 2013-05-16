Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

Sony'nin A-E Mount lensler ile kullanılabilen hibrit kamera projesi onaylandı

Daha önce de bazı bilgiler ortaya çıkan ve aynı gövde üzerinde hem A-Mount hem de E-Mount uyumlu lenslerin kullanılabileceği söylenen sistem, SonyAlphaRumor sitesinin kaynaklarından aldığı bilgiye göre Sony tarafından onaylandı. İşleyişi hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi olmayan ve 2014 Photokina şovunda kullanıcılar karşısına çıkartılması beklenen sistem, şimdiden fotoğraf dünyasında büyük merak uyandırıyor.





Think Tank Photo

Think Tank Photo, Logistics Manager 30 isimli taşıma çantasını duyurdu

Fotoğraf dünyasında farklı ihtiyaçlar için ürettiği çantalar ile bilinen Think Tank Photo'nun Logistics Manager 30 isimli yeni ürünü, büyük boyutları ile birçok fotoğraf ekipmanını aynı anda taşımak isteyen kullanıcılara özel olarak hazırlanmış durumda. Tekerlekli yapısı sayesinde kolay hareket ettirilebilen çanta, yan tarafında bulunan bölümler üzerinde de üç ayak gibi ekstra aksesuarları taşıyabiliyor. Ayrıca çanta üzerinde dizüstü ya da tablet bilgisayar taşıyabilecek bölümler de yer alıyor.

Özellikle profesyonel fotoğrafçılar tarafından çok beğenileceği tahmin edilen Logistics Manager 30, 499$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Canon

Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi yaz aylarında duyurulabilir

Canon'un hali hazırda piyasada olan EOS M aynasız fotoğraf makinesinin yerine gelecek yeni model, CanonRumors'un edindiği bilgilere göre önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkabilir. Eskiye oranlar daha gelişmiş otomatik netleme sistemi ile geleceği düşünülen yeni aynasız, aynı zamanda beraberinde iki adet yeni lens modeliyle karşımıza gelebilir. Şimdilik hakkında daha fazla bilgi yer almayan fotoğraf makinesinin, Canon'un aynasız pazar içerisindeki payını ciddi oranda güçlendireceği düşünülüyor.