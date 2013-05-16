Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Mayıs 2013"

6 yıl
470
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          
Sony    
Sony'nin A-E Mount lensler ile kullanılabilen hibrit kamera projesi onaylandı    
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Daha önce de bazı bilgiler ortaya çıkan ve aynı gövde üzerinde hem A-Mount hem de E-Mount uyumlu lenslerin kullanılabileceği söylenen sistem, SonyAlphaRumor sitesinin kaynaklarından aldığı bilgiye göre Sony tarafından onaylandı. İşleyişi hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi olmayan ve 2014 Photokina şovunda kullanıcılar karşısına çıkartılması beklenen sistem, şimdiden fotoğraf dünyasında büyük merak uyandırıyor.      

Think Tank Photo   
Think Tank Photo, Logistics Manager 30 isimli taşıma çantasını duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasında farklı ihtiyaçlar için ürettiği çantalar ile bilinen Think Tank Photo'nun Logistics Manager 30 isimli yeni ürünü, büyük boyutları ile birçok fotoğraf ekipmanını aynı anda taşımak isteyen kullanıcılara özel olarak hazırlanmış durumda. Tekerlekli yapısı sayesinde kolay hareket ettirilebilen çanta, yan tarafında bulunan bölümler üzerinde de üç ayak gibi ekstra aksesuarları taşıyabiliyor. Ayrıca çanta üzerinde dizüstü ya da tablet bilgisayar taşıyabilecek bölümler de yer alıyor.
Özellikle profesyonel fotoğrafçılar tarafından çok beğenileceği tahmin edilen Logistics Manager 30, 499$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon
Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi yaz aylarında duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un hali hazırda piyasada olan EOS M aynasız fotoğraf makinesinin yerine gelecek yeni model, CanonRumors'un edindiği bilgilere göre önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkabilir. Eskiye oranlar daha gelişmiş otomatik netleme sistemi ile geleceği düşünülen yeni aynasız, aynı zamanda beraberinde iki adet yeni lens modeliyle karşımıza gelebilir. Şimdilik hakkında daha fazla bilgi yer almayan fotoğraf makinesinin, Canon'un aynasız pazar içerisindeki payını ciddi oranda güçlendireceği düşünülüyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
First_Person 6 yıl
Canonun daha iyi bir AF sistemi üzerinde calistiginin sinyallerini G15 vermişti. Kim bilir belki bu yeni model panasonic ve olympuslara yakın performans verebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Şu anda pek kimse farketmiyor ama Canon odak sistemini iyileştirip adam gibi iki model daha çıkarsa Sony ciddi sorunlar yaşayacak. NEX daha iyi ya da kötü meselesi değil bu, Canon'un müthiş güçlü dağıtım ağı ve objektif çeşitliliği meselesi. Ben Canon olsam adaptörlü setler satarım 1 sene kadar (ki satılan yerler var).
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 6 yıl
Logistics Manager ney öyle yav adamlar bavul yapmışlar bildiğin :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 6 yıl Metabolism
Metabolism

Logistics Manager ney öyle yav adamlar bavul yapmışlar bildiğin :)

Özellikle içindekiler hepimizin hayali
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Google I/O 2013 Özeti "Google'da yeni ne varsa bu videoda" 6 yıl Mobilite: Nokia Lumia 925, Galaxy S4 "Nexus Versiyonu", Sony Xperia SP ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim