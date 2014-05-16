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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus, PEN E-P5 ve Stylus 1 için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün öne çıkan üreticilerinden Olympus, MFT sistem PEN E-P5 ve retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Stylus 1 için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. 1.4 ve 1.1 sürümüne güncellene makineler ortak olarak “Olympus Image Share” uygulaması temelli kablosuz kontrol geliştirmelerine ve sanat filtresi, özel otomatik zamanlayıcı, dijital tele dönüştürücü ve uzaktan kablo kontrol gibi birçok yeni özel moda kavuşmuş durumda. Yeni sürümlere buradan ulaşabilirsiniz.



Nikon

Nikon, AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz çarşamba günü 1 serisi S2 fotoğraf makinesi yanında yeni geliştirdiği AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR lensini kullanıcıların beğenisine sunan Nikon, bu yeni lensiyle D4S üzerinde çekilen ilk örnek fotoğrafları da yayınladı. Firma aynı zamanda yeni lensinde kullandığı FL yani Fluorine Coat (Genel olarak üzerinde su ya da kir tutmuyor) kaplamasının özelliklerini tanıtan bir video da yayınladı. Örnek fotoğraflar burada yer alırken, yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


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Fottoman 5 yıl
Bu bölüme ilgi olmadığını düşünebilirsiniz ama ilgililer çok keyifle takip ediyor benim gibi
Akıllı telefona herkesin ilgisi var oraya herkes bakıp saçma sapana varan yorumlar yapsın ama burası böyle güzel :)
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nani17@ 5 yıl
bende hergün takip ediyorum bu bölümü, yeni sekmede açıyorum hemen
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unknownartist 5 yıl nani17@
nani17@
bende hergün takip ediyorum bu bölümü, yeni sekmede açıyorum hemen

Kesinlikle katiliyorum.
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Serlilo 5 yıl
Siteye girdiğimde ilk baktığım bölüm burası
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ademyagiz 5 yıl Serlilo
Serlilo

Siteye girdiğimde ilk baktığım bölüm burası

+1
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o_an 5 yıl
Ben zevkle okuyorum ki bu sekilde takip eden uyede azimsanacsk kadar degil.
1 Yanıt Yanıtla +3
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kyhnhsyn 5 yıl o_an
o_an

Ben zevkle okuyorum ki bu sekilde takip eden uyede azimsanacsk kadar degil.

+1
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Topkara28 5 yıl
Bu bölüm için çok uğraşıyorsunuz ama ilgi 0.
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ozturert 5 yıl Topkara28
Topkara28

Bu bölüm için çok uğraşıyorsunuz ama ilgi 0.

Herkesin okumasına gerek yok bence bu haberleri. İlgili insanlar okusun kafi.
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alien_turk 5 yıl Topkara28
İnsanların birşey yazmaması bakmıyorlar anlamına gelmesin. Her gün bakıyor ve takip ediyorum
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