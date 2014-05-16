Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus, PEN E-P5 ve Stylus 1 için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Sektörün öne çıkan üreticilerinden Olympus, MFT sistem PEN E-P5 ve retro tasarıma sahip üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Stylus 1 için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. 1.4 ve 1.1 sürümüne güncellene makineler ortak olarak “Olympus Image Share” uygulaması temelli kablosuz kontrol geliştirmelerine ve sanat filtresi, özel otomatik zamanlayıcı, dijital tele dönüştürücü ve uzaktan kablo kontrol gibi birçok yeni özel moda kavuşmuş durumda. Yeni sürümlere buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon
Nikon, AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Geçtiğimiz çarşamba günü 1 serisi S2 fotoğraf makinesi yanında yeni geliştirdiği AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR lensini kullanıcıların beğenisine sunan Nikon, bu yeni lensiyle D4S üzerinde çekilen ilk örnek fotoğrafları da yayınladı. Firma aynı zamanda yeni lensinde kullandığı FL yani Fluorine Coat (Genel olarak üzerinde su ya da kir tutmuyor) kaplamasının özelliklerini tanıtan bir video da yayınladı. Örnek fotoğraflar burada yer alırken, yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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Akıllı telefona herkesin ilgisi var oraya herkes bakıp saçma sapana varan yorumlar yapsın ama burası böyle güzel :)
Kesinlikle katiliyorum.
+1
+1
Herkesin okumasına gerek yok bence bu haberleri. İlgili insanlar okusun kafi.