Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon EOS M3, Photokina fuarı kapsamında tanıtılabilir

Nortlight Image sitesinin haberine göre Canon’un EOS M ve EOS M2 aynasız fotoğraf makineleri arasına 2014 Photokina fuarı kapsamında EOS M3 modeli de dahil edilecek. Şimdilik çok fazla bilgi bulunmasa da giriş ve ileri olmak üzere iki farklı versiyon hazırladığı söylenen Canon, hatırlayacağınız üzere kısa zaman önce EOS M sistem fotoğraf makineleri geliştirmeye devam edeceğini de açıklamıştı.













Sigma





Sigma USB Dock, Pentax ve Sony bağlantılı lensler için kısa süre içerisinde geliyor

Sigma’nın şimdilik sadece Nikon, Canon ve Sigma bağlantı yapısına sahip Sigma lens modellerine destek veren ince ayar ünitesi USB Dock, resmi olarak duyurulduğu kadarıyla 25 Nisan tarihinde Pentax ve Sony bağlantı yapısına sahip Sigma lens modellerine özel versiyonuyla da satışa sunulacak. Sigma USB Dock, bildiğiniz üzere lenslerin sürüm (Firmware) güncellemeleri, sabit odak uzaklığına sahip lenslerde 4, aralıklı odak uzaklığına sahip lenslerde ise 16 farklı kategoride netleme ayarı, otomatik netleme hızı ayarı ve 3 farklı optik görüntü sabitleme ayarı gibi değişikliklere izin verebiliyor. Sigma’nın ayrıca 18 Nisan tarihinde Sigma Optimization Pro yazılımını Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art lens desteğiyle 1.2.0 sürümüne güncelleyeceği söyleniyor. (PR)



