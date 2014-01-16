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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Ocak 2014"

5 yıl
3,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon, EOS 700D / Rebel T5i fotoğraf makinesini yazılımsal olarak güncelledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Satışa sunduğu fotoğraf makinelerine yazılımsal desteğini kesmeyen firmalardan Canon, EOS 700D / Rebel T5i fotoğraf makinesini v1.1.3 sürümüne güncelledi. Bu yeni sürüm EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ve EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM lens modelleriyle meydana gelen Err01 ve Err60 hatalarını ortadan kaldırıyor ve Kore diliyle alakalı bazı düzeltmeler getiriyor. Yayınlanan yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.


Canon Powershot G1X Mark II’nin teknik özellikleri ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Üst seviye kompakt fotoğraf makineleri ile büyük beğeni toplayan Canon’un çıkması muhtemel yeni Powershot G1X Mark II modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Çin merkezli Xitek tarafından yayınlanan ve kesinliği konusunda şüpheler bulunan bilgilere göre Canon Powershot G1X Mark II, G1X ile benzer bir gövde yapısına, DIGIC 6 görüntü işlemcisine, 24 – 120mm f/2.8-5.8 lense, 20.2 MP 1.5-inç CMOS sensöre, yakınlaşma destekli optik vizöre ve 3-inç 922K LCD ekrana sahip olacak. Tahminler doğru çıkarsa da bu fotoğraf makinesi Şubat ayında düzenlenecek CP+ fuarında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Not: Görsel temsilidir



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