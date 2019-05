Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon, EOS 700D / Rebel T5i fotoğraf makinesini yazılımsal olarak güncelledi

Satışa sunduğu fotoğraf makinelerine yazılımsal desteğini kesmeyen firmalardan Canon, EOS 700D / Rebel T5i fotoğraf makinesini v1.1.3 sürümüne güncelledi. Bu yeni sürüm EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ve EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM lens modelleriyle meydana gelen Err01 ve Err60 hatalarını ortadan kaldırıyor ve Kore diliyle alakalı bazı düzeltmeler getiriyor. Yayınlanan yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.