Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony’den 2014 yılı içerisinde A7000 aynasız fotoğraf makinesi gelmeyecek

Sektörün önemli oyuncularından Sony, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde A6000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Tasarımı ve teknik detayları itibariyle daha önce söylenenlerin aksine NEX-6 yerine geldiği belirtilen A6000, akıllara NEX-7 yerine gelmesi beklenen A7000 aynasız fotoğraf makinesini getirdi. Ancak SonyAlphaRumors’un sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre 2014 yılı içerisinde APS-C sensörlü E-Mount A7000 modeli satışa sunulmayacak. Firma 2014 yılında daha çok FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi ve FE lensler üzerine yoğunlaşacak.













Hasselblad





Hasselblad’ın CMOS sensöre sahip orta format yeni fotoğraf makinesi ilk defa görüntülendi

Orta formatın önemli ismi Hasselblad tarafından Ocak ayı içerisinde duyurulan CMOS sensörlü yeni orta forma fotoğraf makinesi H5D-50c, Japonya merkezli CP+ 2014 fuarı kapsamında ilk defa görüntülendi. Resmi olarak Mart ayında tahmin edilebileceği gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanan H5D-50c, tasarımsal olarak firmanın genel çizgisine sadık bir yapıda karşımıza çıkıyor.







