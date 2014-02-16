Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Şubat 2014"

5 yıl
9,7b
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’den 2014 yılı içerisinde A7000 aynasız fotoğraf makinesi gelmeyecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli oyuncularından Sony, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde A6000 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Tasarımı ve teknik detayları itibariyle daha önce söylenenlerin aksine NEX-6 yerine geldiği belirtilen A6000, akıllara NEX-7 yerine gelmesi beklenen A7000 aynasız fotoğraf makinesini getirdi. Ancak SonyAlphaRumors’un sağlam kaynaklardan aldığı bilgiye göre 2014 yılı içerisinde APS-C sensörlü E-Mount A7000 modeli satışa sunulmayacak. Firma 2014 yılında daha çok FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makinesi ve FE lensler üzerine yoğunlaşacak.



Hasselblad

Hasselblad’ın CMOS sensöre sahip orta format yeni fotoğraf makinesi ilk defa görüntülendi
Orta formatın önemli ismi Hasselblad tarafından Ocak ayı içerisinde duyurulan CMOS sensörlü yeni orta forma fotoğraf makinesi H5D-50c, Japonya merkezli CP+ 2014 fuarı kapsamında ilk defa görüntülendi. Resmi olarak Mart ayında tahmin edilebileceği gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanan H5D-50c, tasarımsal olarak firmanın genel çizgisine sadık bir yapıda karşımıza çıkıyor.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheRad67 5 yıl
Sony napıyorsun böyle sanki eğlencesini çıkartıyorsun herşeyi biraz rekabete gir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRad67 5 yıl
Sony Sen Napıyorsun Sanki eğlencesini çıkartıyorsun her şeyi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 5 yıl
orta formatçılarda sony e bel bağladı artık yakında adamlar kendi orta formatlarınıda çıkarırlarsa şaşmam bir gün ola ki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3DneBandim 5 yıl
body yeter artik Sony birazda lenslere yuklen
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: LG G2 Mini, ARM Cortex A17, Galaxy S5 Özellikleri, HTC Desire 8 Phablet ve dahası... 5 yıl Uygulama Haber, haftanın en iyi ios oyunlarıyla karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim