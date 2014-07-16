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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic

Panasonic GH4’ün üretimi artıyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic’in 4K video çekim kapasitesiyle dikkat çeken ve çıktığı günden bu yana büyük talep gören yeni MFT sistem fotoğraf makinesi GH4, gelen bilgilere göre Panasonic’in Xiamen’de bulunan fabrikası sayesinde artık ayda 5000 adet üretiliyor. Eskiye oranla iki kat artış anlamına gelen bu gelişme, makineye gösterilen talebi de bir kez daha gözler önüne seriyor. Panasonic GH4’ün tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. (43r)

Samsung

Samsung NX400 ile NX400-EVR için yeni bilgiler yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörünün önemli oyuncularından Samsung, kısa süre önce öğrendiğimiz kadarıyla NX400 ve NX400-EVF model isimli yeni aynasız fotoğraf makinelerini 2015 yılında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. NX300 yerine hazırlanan modellerin, Mirrorless Rumors sitesinin son haberine göre ise aşağıda yer alan detaylar ile karşımıza çıkması bekleniyor;

  • NX400-EVF elektronik vizör taşıyacak
  • 1/8000 mekanik perde
  • Saniyede 6/8 kare seri çekim hızı
  • NX300’e oranla iki kat daha iyi önbellek
  • Dahili GOS
  • 28MP çözünürlüğünde sensör (OSPDAF 2)


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fss1403 4 yıl
28 mp iyi ama acaba piksel başına performansı aynımı vey daham mı iyi olacak, en azından nx 300 ile aynı olursa çok iyi olur bence.Evf ve tampon bellek artırılması çok hoşuma gitti. Sabırsızlıkla bekliyorum artık buna geçiş yaparım nx1000 den sonra.
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