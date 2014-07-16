Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic GH4’ün üretimi artıyor

Panasonic’in 4K video çekim kapasitesiyle dikkat çeken ve çıktığı günden bu yana büyük talep gören yeni MFT sistem fotoğraf makinesi GH4 , gelen bilgilere göre Panasonic’in Xiamen’de bulunan fabrikası sayesinde artık ayda 5000 adet üretiliyor. Eskiye oranla iki kat artış anlamına gelen bu gelişme, makineye gösterilen talebi de bir kez daha gözler önüne seriyor. Panasonic GH4’ün tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. (43r)





Samsung





Samsung NX400 ile NX400-EVR için yeni bilgiler yayınlandı

Fotoğraf sektörünün önemli oyuncularından Samsung, kısa süre önce öğrendiğimiz kadarıyla NX400 ve NX400-EVF model isimli yeni aynasız fotoğraf makinelerini 2015 yılında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. NX300 yerine hazırlanan modellerin, Mirrorless Rumors sitesinin son haberine göre ise aşağıda yer alan detaylar ile karşımıza çıkması bekleniyor;





NX400-EVF elektronik vizör taşıyacak

1/8000 mekanik perde

Saniyede 6/8 kare seri çekim hızı

NX300’e oranla iki kat daha iyi önbellek

Dahili GOS

28MP çözünürlüğünde sensör (OSPDAF 2)



