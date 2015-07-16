Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Temmuz 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Panasonic

Panasonic, "Post Focus" teknolojisini duyurdu

Gün içerisinde yeni geliştirdiği fotoğraf makineleri FZ300 ile GX8'i kullanıcıların beğenisine sunan Panasonic, aynı zamanda Post Focus adını verdiği yeni bir teknoloji daha duyurdu. Lytro benzeri kişilerin çekim sonrası odak noktasını değiştirmesine imkan tanıyan teknoloji, bunu odak noktasını değiştirerek yaptığı saniyede 30 karelik 4K videolar ile gerçekleştiriyor ve bu nedenle sabit obje çekimlerinde işe yarayacak bir seçenek oluşturuyor. Bu özelliğin 2015 sonunda FZ300 ile GX8 yanında bazı diğer modellere de yazılım güncellemesiyle geleceği belirtiliyor





Canon





Canon'un iki yeni lensi ortaya çıktı

Sektörün büyük ismi Canon'un Rusya merkezli bir sertifikasyon sitesinde iki yeni lens modeli ortaya çıktı. EF 35mm f/1.4L II USM ve EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM model isimlerine sahip olan lenslerin, önümüzdeki 3 hafta içerisinde duyurulabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.





Test

Matt Granger, Sony'nin IBIS sistemini teste tabi tuttu

YouTube'un görüntüleme sektörüne yönelik önemli incelemeleri / tanıtımları bulunan kişilerinden Matt Granger, bu sefer Sony'nin IBIS yani gövde içi görüntü sabitleme sistemini masaya yatırdı. Farklı değerlerde lens tabanlı sabitleme ile gövdeden sabitlemeyi karşılaştıran incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.