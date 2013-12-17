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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon’dan CP+ 2014 fuarında iki yeni lens gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Canon, gelen son bilgilere göre 13 Şubat Tarihinde Japonya merkezli olarak düzenlenecek Cp+ 2014 fuarı kapsamında “L” serisine ait ve ait olmayan iki lensi kullanıcıların beğenisine sunabilir. Şimdilik bu konu hakkında başka ayrıntı yer almıyor ve Canon’dan yine CP+ fuarı içerisinde PowerShot SX60 HS modelini de duyurması bekleniyor.


Sony

Mitakon, A7 ve A7r uyumlu 50mm f/0.95 lenslini 2014 içerisinde duyurabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı lens modelleri tanınan Japon firmalarından Mitakon, SonyAlphaRumors sitesinin elde ettiği bilgilere göre Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r fotoğraf makineleri ile tam uyumlu (E-Mount) olarak kullanılabilecek bir 50mm f/0.95 lens modeli üzerinde çalışıyor. 2014 yılında satışa sunulacağı tahmin edilen lensin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Not: Görsel temsilidir.



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fotifoti 5 yıl
0.95 daha önce çıkmadı galiba. çıktıysa da ben görmedim :)
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::Ashes:: 5 yıl
0.95 olması onun daha pahalı yada daha iyi olacağı anlamına gelmez.
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madmax50 5 yıl ::Ashes::
::Ashes::
0.95 olması onun daha pahalı yada daha iyi olacağı anlamına gelmez.

İyi olacağı anlamına gelmez ama kesinlikle pahalı olacaktır. Işık gecirgenligi için üst düzey optikler ve gelişmiş bir optik tasarım kullanılıyor. Fiyat 2000 dolar altında zor olur.
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cakalll 5 yıl
ya o değilde 0.95 1/50 üzerinde akşam işe yarar foto cekilirmi?yani tripoddan kutarırsa adamı bi manfrotto almak yerine manfrotto parasını lense ekleneip alınabilirmi:)tabi uzun pozlamayı lutfen katmayın:))
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RoadSing3r 5 yıl
Fotoğraf kısmı pek "canlı" değil sanırım.
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madmax50 5 yıl
Çok ekstrem lensler üretiliyor. 0.95 lens için şimdi 2000 dolar isterler. Satacakları lens sayısı birkaç bin olur. Yap 50mm f1.2 800 dolarda fiyat koy sürümden kazan.
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Ed - 5 yıl
Nikon Ocak ayında FF uyumlu bir 35mm 1.8G lens duyuracak. Bunun haberi daha gelmedi heralde
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