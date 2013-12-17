Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon’dan CP+ 2014 fuarında iki yeni lens gelebilir

Fotoğraf makinesi denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Canon, gelen son bilgilere göre 13 Şubat Tarihinde Japonya merkezli olarak düzenlenecek Cp+ 2014 fuarı kapsamında “L” serisine ait ve ait olmayan iki lensi kullanıcıların beğenisine sunabilir. Şimdilik bu konu hakkında başka ayrıntı yer almıyor ve Canon’dan yine CP+ fuarı içerisinde PowerShot SX60 HS modelini de duyurması bekleniyor.









Sony





Mitakon, A7 ve A7r uyumlu 50mm f/0.95 lenslini 2014 içerisinde duyurabilir

Hazırladığı lens modelleri tanınan Japon firmalarından Mitakon, SonyAlphaRumors sitesinin elde ettiği bilgilere göre Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r fotoğraf makineleri ile tam uyumlu (E-Mount) olarak kullanılabilecek bir 50mm f/0.95 lens modeli üzerinde çalışıyor. 2014 yılında satışa sunulacağı tahmin edilen lensin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.





Not: Görsel temsilidir.







