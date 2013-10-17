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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Canon
Canon, TS-E 45mm f/2.8 ve TS-E 90mm f/2.8 lenslerini 2014 başında yenileyebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
En önemli fotoğraf makinesi ve objektif üreticisi konumunda bulunan firmalardan Canon, gelen bilgilere göre mevcut TS-E 45mm f/2.8 modelini "L" ibareli daha iyi teknik özellikler ile, TS-E 90mm f/2.8 modelini ise TS-E 135mm f/2.8L lens modeliyle 2014 yılı başında resmi olarak yenileyecek. Ekstra bilgi olarak Tilt-Shift lensler, normal standart lenslerden farklı olarak özel yapıları sayesinde perspektif düzeltme ve yüksek oranda alan derinliği kontrolü sağlamaları ile özellikle mimari ve manzara çekimlerinde çok fazla tercih edilmektedirler.
Sony 
DpReview, Sony'nin A7, A7r ve RX10 fotoğraf makineleri için ilk incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf temelli internet sitelerinden DpReview Sony'nin A7 ve A7r  isimli FF (Tam Kare) sensöre sahip E-Mount fotoğraf makineleri ve yine Sony tarafından duyurulan 1-inç geniş sensöre sahip RX10 fotoğraf makinesi için hazırladığı ilk izlenim / inceleme yazılarını yayınladı. Teknik özellikleri ile birçok kişinin oldukça beğendiği fotoğraf makineleri hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı sayfalara buradan ve http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/first-impressions-review-of-the-full-frame-sony-a7-and-a7r?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0">buradan ulaşabilirsiniz.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

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Gsmavm 5 yıl
Tilt-Shift özellikli lensleri merak ediyorum açıkçası, ne kadar fark yaratıcagı konusunda
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