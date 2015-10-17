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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ekim 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sony

Sony'den ilginç açıklamalar
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Son yıllarda fotoğraf makinesi sektörü için çok ciddi adımlar gerçekleştiren ve bu çalışmalarıyla diğer firmaları da yeniliğe zorlayan Sony, iki farklı konunda önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak FF yani Tam Kare sensörlü bir A-Bayonet fotoğraf makinesi planlamadıklarını belirten Sony, ikinci olaraksa müşterilerinin 100 megapiksel'den fazla çözünürlüğüne ihtiyaç duymaları halinde bunu yapabileceklerini söyledi. Ancak şimdilik bu kadar yüksek değerler doğrultusunda bir talebin olmadığı belirtildi.
Canon

Canon'un 250 megapiksellik APS-H sensörü performansıyla beğeni topladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un detaylarına burada yer verdiğimiz 250 megapiksel çözünürlüğündeki APS-H sensörü, Paris'de düzenlenen Canon Expo fuarı kapsamında yapabildiklerini gözler önüne serdi. Bu sensörü tanıtmak adına özel bir stand hazırlayan Canon, Eyfel Kulesi'ne 20 km mesafeden çekilen görüntüler ile hem sensörün detay seviyesini hem de Full HD karşısındaki ezici üstünlüğü gösterdi. Firma daha önce 29.2 x 20.2mm (APS-H) boyutu bulunan ve 4K'dan 30 kat, standart HD'den ise 125 kat daha fazla detay ortaya koyabilen sensörün 18 km uzaktaki bir uçağın üzerinde yer alan yazıların okunmasına dahi imkan tanıdığını belirtmişti. Örnek bir videoyu aşağıda görebilirsiniz.
Sigma

Sigma 20mm F/1.4 DG HSM Art resmileşti
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sigma'nın iki gün ilk görselleri ortaya çıkan yeni lensi  20mm F/1.4 DG HSM Art resmi olarak duyuruldu. Nikon, Canon ve Sigma bayonetler ile satışa çıkacak olan lens, odak uzaklığı ile özellikle manzara ve mimari çekimleri için ideal bir çözüm oluşturuyor ve sabit F/1.4 diyafram değeriyle düşük ışıkta yüksek performans vaadediyor. HSM motoruyla hızlı ve kararlı otomatik netleme yapabilen lensin, fiyatı ise 899$ seviyesinde.
İnceleme

TheCameraStoreTV, Sony A7S II incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un fotoğraf odaklı öne çıkan kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer Sony'nin düşük ışık canavarı A7S yerine duyurduğu A7S II'yi inceledi. A7S üzerine koydukları ile oldukça beğenilen A7S II incelemesini direkt olarak burada izleyebilirsiniz. Makinenin tüm detayları ise buradaki haberimizde yer alıyor.
Günün Tartışma Konusu: Sony'nin açıklaması doğrultusunda yüksek megapiksel değerine ihtiyacınız var mı ? 100 megapiksel seviyesinde bir fotoğraf makinesi istermisiniz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.

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shadowmexo 3 yıl
100 mp gereksiz çünkü o zaman iso performansları ve dinamik aralık düşüyor. belki gelecekte çok daha iyi teknolojiler ile yüksek çözünürlük ile 50 mm den büyük lenslere ihtiyaç azalır. örnek vermek gerekirse 3000 dolarım olsa a7r 2 yerine 12 mp lik a7s 2 yi alırdım.
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doctor_bey 3 yıl
100mp'yi kullanan olacaktır, ancak son kullanıcı için gerekli değil bence, profesyonellerinse zaten özel çözümleri var, bilmiyorum ama gerek yok gibi sanki?
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