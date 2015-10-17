Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "17 Ekim 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony'den ilginç açıklamalar
Son yıllarda fotoğraf makinesi sektörü için çok ciddi adımlar gerçekleştiren ve bu çalışmalarıyla diğer firmaları da yeniliğe zorlayan Sony, iki farklı konunda önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak FF yani Tam Kare sensörlü bir A-Bayonet fotoğraf makinesi planlamadıklarını belirten Sony, ikinci olaraksa müşterilerinin 100 megapiksel'den fazla çözünürlüğüne ihtiyaç duymaları halinde bunu yapabileceklerini söyledi. Ancak şimdilik bu kadar yüksek değerler doğrultusunda bir talebin olmadığı belirtildi.
Canon
Canon'un 250 megapiksellik APS-H sensörü performansıyla beğeni topladı
Canon'un detaylarına burada yer verdiğimiz 250 megapiksel çözünürlüğündeki APS-H sensörü, Paris'de düzenlenen Canon Expo fuarı kapsamında yapabildiklerini gözler önüne serdi. Bu sensörü tanıtmak adına özel bir stand hazırlayan Canon, Eyfel Kulesi'ne 20 km mesafeden çekilen görüntüler ile hem sensörün detay seviyesini hem de Full HD karşısındaki ezici üstünlüğü gösterdi. Firma daha önce 29.2 x 20.2mm (APS-H) boyutu bulunan ve 4K'dan 30 kat, standart HD'den ise 125 kat daha fazla detay ortaya koyabilen sensörün 18 km uzaktaki bir uçağın üzerinde yer alan yazıların okunmasına dahi imkan tanıdığını belirtmişti. Örnek bir videoyu aşağıda görebilirsiniz.
Sigma
Sigma 20mm F/1.4 DG HSM Art resmileşti
Sigma'nın iki gün ilk görselleri ortaya çıkan yeni lensi 20mm F/1.4 DG HSM Art resmi olarak duyuruldu. Nikon, Canon ve Sigma bayonetler ile satışa çıkacak olan lens, odak uzaklığı ile özellikle manzara ve mimari çekimleri için ideal bir çözüm oluşturuyor ve sabit F/1.4 diyafram değeriyle düşük ışıkta yüksek performans vaadediyor. HSM motoruyla hızlı ve kararlı otomatik netleme yapabilen lensin, fiyatı ise 899$ seviyesinde.
İnceleme
TheCameraStoreTV, Sony A7S II incelemesini yayınladı
YouTube'un fotoğraf odaklı öne çıkan kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer Sony'nin düşük ışık canavarı A7S yerine duyurduğu A7S II'yi inceledi. A7S üzerine koydukları ile oldukça beğenilen A7S II incelemesini direkt olarak burada izleyebilirsiniz. Makinenin tüm detayları ise buradaki haberimizde yer alıyor.
Günün Tartışma Konusu: Sony'nin açıklaması doğrultusunda yüksek megapiksel değerine ihtiyacınız var mı ? 100 megapiksel seviyesinde bir fotoğraf makinesi istermisiniz ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.
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